Washington/La Habana.— El Ministerio del Interior cubano afirmó ayer que los 10 ocupantes de la lancha rápida procedente deinterceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

“Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, señaló el Ministerio en un comunicado, publicado en sus redes sociales.

Según el comunicado, quienes viajaban en la embarcación, matriculada en el estado de Florida, llevaban “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal [cocteles molotov], chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

El Ministerio identificó a uno de los fallecidos como Michel Ortega Casanova y dijo que trabaja en la identificación de los otros tres. Además, identificó a los detenidos, tras interrogarlos, como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

El Ministerio aseguró que todos los que viajaban en la lancha “son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del derecho internacional y del ordenamiento jurídico cubano, han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.

El Ministerio detalló que fue detenido en suelo cubano Duniel Hernández Santos, de quien aseguró que fue “enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”. Las investigaciones continuarán, aseguró el Ministerio, “hasta el esclarecimiento total de los hechos”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los periodistas que estaba al tanto del incidente y que EU reunía su propia información para determinar si las víctimas eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. “No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves. Dijo que podría tratarse de una “amplia gama de cosas” y que EU no se basará únicamente en lo que las autoridades cubanas han proporcionado hasta ahora.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, añadió: “esperamos que no sea tan grave como tememos que podría ser”.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, dijo que ordenó a los fiscales trabajar con socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación.

Más temprano, EU relajó su veto a las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba. El Departamento del Tesoro indicó que iba a permitir “transacciones que apoyen al pueblo cubano”, incluido el petróleo venezolano para “uso comercial y humanitario”. Para poder acogerse a la medida, las exportaciones tendrían que pasar por empresas privadas y no por el vasto aparato gubernamental o militar del Estado comunista.

TEMAS RELACIONADOS

TEMAS RELACIONADOS

