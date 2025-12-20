Más Información
Miles de clientes de la compañía Pacific Gas and Electic (PG&E) de San Francisco, California, Estados Unidos (EU), se quedaron sin electricidad el sábado, reportaron medios locales. En la última verificación, más de 130 mil clientes estaban sin luz.
ABC7 News detalló que el corte se reportó de forma inicial en el barrio de Inner Sunset alrededor de las 9:40 a. m. y afectaba a unos 14 mil 700 clientes. A las 10:10 a. m., se reportaron más cortes que afectaron a unos 25 mil clientes en el Distrito de Richmond, el Presidio, el Parque Golden Gate, el Distrito de Inner Sunset y cerca del Centro Cívico.
Se reportaron cortes de energía dispersos en partes de Tenderloin y el centro de la ciudad antes de extenderse a varias áreas alrededor de la ciudad, incluidas partes de Mission District, SoMa, Chase Center, Western Addition y otros vecindarios.
La empresa dijo que los equipos estaban evaluando el problema a las 2 p. m. y estimaron que la energía de la mayoría de los clientes volvería a las 3:45 p. m., y que la de otros se restablecería a las 7:15 p. m.; además, investigaba las causas de dicho apagón.
El Departamento de Bomberos de San Francisco le dijo a ABC7 que hubo un incendio en la subestación PG&E en 8th y Mission que se informó a las 2:14 p.m. Dijeron que podría ser un factor importante que contribuyó al apagón masivo. El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo que los semáforos en el área probablemente se verían afectados.
