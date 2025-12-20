Más Información

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Cae "La Piruja", líder de "Los Rusos" en Mexicali; era objetivo prioritario de Seguridad

Cae "La Piruja", líder de "Los Rusos" en Mexicali; era objetivo prioritario de Seguridad

FOTOS: Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perros policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

FOTOS: Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perros policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Miles de clientes de la compañía (PG&E) de , California, Estados Unidos (EU), se quedaron sin electricidad el sábado, reportaron medios locales. En la última verificación, más de 130 mil clientes estaban sin luz.

ABC7 News detalló que el corte se reportó de forma inicial en el barrio de Inner Sunset alrededor de las 9:40 a. m. y afectaba a unos 14 mil 700 clientes. A las 10:10 a. m., se reportaron más cortes que afectaron a unos 25 mil clientes en el Distrito de Richmond, el Presidio, el Parque Golden Gate, el Distrito de Inner Sunset y cerca del Centro Cívico.

Se reportaron cortes de energía dispersos en partes de Tenderloin y el centro de la ciudad antes de extenderse a varias áreas alrededor de la ciudad, incluidas partes de Mission District, SoMa, Chase Center, Western Addition y otros vecindarios.

Lee también

La empresa dijo que los equipos estaban evaluando el problema a las 2 p. m. y estimaron que la energía de la mayoría de los clientes volvería a las 3:45 p. m., y que la de otros se restablecería a las 7:15 p. m.; además, investigaba las causas de dicho apagón.

El Departamento de Bomberos de San Francisco le dijo a ABC7 que hubo un incendio en la subestación PG&E en 8th y Mission que se informó a las 2:14 p.m. Dijeron que podría ser un factor importante que contribuyó al apagón masivo. El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo que los semáforos en el área probablemente se verían afectados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada