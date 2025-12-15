La Ciudad de México contará por primera vez con un Padrón de Instaladores de Gas y Electricidad certificados, como resultado de la alianza entre el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCBDMX) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Azcapotzalco, que anunciaron el lanzamiento de la convocatoria para el Curso de Seguridad y Buenas Prácticas en Instalaciones de Gas y Electricidad.

El director general del HCBDMX y primer superintendente, Juan Manuel Pérez Cova, informó que esta coordinación interinstitucional busca dotar a la población de una herramienta de prevención activa para reducir riesgos e incidentes relacionados con instalaciones de gas y electricidad en la capital.

Durante la presentación, Pérez Cova destacó que la creación del padrón representa una acción histórica en materia de seguridad. Señaló que esta iniciativa permitirá contar con personal certificado y profesionalizado, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad en viviendas, comercios e inmuebles de la Ciudad de México.

Por su parte, la rectora de la UAM Azcapotzalco, Yadira Zavala Osorio, indicó que la colaboración con el Heroico Cuerpo de Bomberos refleja el compromiso de la institución académica con la seguridad de la población. Añadió que la universidad mantiene una vinculación constante con las necesidades sociales, a través del trabajo conjunto con actores estratégicos enfocados en la protección de la vida y la responsabilidad social.

El curso está dirigido a civiles con experiencia previa en instalaciones de gas y electricidad que busquen profesionalizar su práctica mediante conocimientos teóricos y prácticos. La capacitación se impartirá de manera presencial y tendrá una duración total de 45 horas.

El temario fue desarrollado de forma conjunta por el HCBDMX y la UAM Azcapotzalco, y está integrado por 11 módulos enfocados en tres ejes principales: instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, y seguridad y riesgos.

Entre los requisitos para participar se encuentran contar con secundaria concluida, acreditar al menos tres años de experiencia práctica en actividades de plomería, fontanería, instalación de sistemas de gas LP o natural, o instalaciones eléctricas, así como disponer de herramientas de trabajo propias y materiales básicos para las prácticas.

La convocatoria estará abierta a partir de este día y hasta el próximo 30 de enero.

