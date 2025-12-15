Mientras personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública comienza a levantar las mesas y carpas de la Romería que permaneció durante una semana en el Zócalo capitalino, algunos artesanos rechazan abandonar la zona.

Alegan que el predio que les ofreció el Gobierno capitalino a cambio, ubicado en Paseo de la Reforma 13, no les va a dejar ventas y no está en condiciones para recibirlos, por lo que se están instalando a en las orillas.

"Nosotros como comunidades no vamos a aceptar y muchos estamos diciendo que nos vamos a quedar en el Zócalo de plantón o como sea. Nos vamos a quedar hasta que nos den un espacio digno, queremos dignidad solamente", dijo Lucía, artesana.

Retiran carpas de romería instalada en el Zócalo de la CDMX (15/12/2025). Foto: Especial

Por ello, con mantas algunos se colocan sobre Plaza de la Constitución, pues "no hay nada que nos deje como el Zócalo, sólo Reforma, pero no un predio ahí abandonado".

El secretario de Gobierno, César Cravioto, adelantó en conferencia de prensa que la romería de artesanos que se instaló en la plancha del Zócalo desde la semana pasada, se moverá a un predio ubicado en el Paseo de la Reforma no. 13, para que puedan hacer su venta a partir de este 16 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2026.

Explicó que se trata de un predio de Banobras, que antes pertenecía al ISSSTE, localizado entre Lafragua y Avenida de la República, en donde ya se instalaron carpas para trasladar a los comerciantes.

Artesanos instalan casas de campaña en la explanada del Zócalo (15/12/2025). Foto: Especial

Sin embargo, Lucía aseguró que este predio no es redituable, por lo que sólo aceptarán el Zócalo o Reforma.

"Nos quieren meter a un predio que está abandonado entonces ahí para nosotros no es viable, ya que también anteriormente nos habían metido en reforma 100 y Reforma 100 tampoco fue funcional", comentó.

Ericka Maya, del Movimiento de Mujeres Indígenas Residentes de la Ciudad de México, aseguró que se trata de un lote baldío, que no les traerá buena venta.

Retiran romería instalada en la explanada del Zócalo (15/12/2025). Foto: Especial

"Porque el día 20 de diciembre empieza la verbena aquí en el Zócalo, por eso nos quieren quitar, y a nosotros las comunidades indígenas nos están ofreciendo un espacio en un predio que es un lote baldío, es un espacio que acaba de que acaba de ser demolido y que bueno que en este momento pues está en obra negra", comentó.

Mencionó que no pasan turistas y que al estar encerrado la gente no va a querer entrar. "Nosotros como ciudadanos del mundo tenemos derecho a un lugar de trabajoc y estamos residiendo en una ciudad donde pagamos impuestos, igual que cualquier ciudadano".

"Es por eso que no vemos viable que nos metan a un espacio que no tiene un trabajo con anterioridad. Los centros artesanales están abandonados porque no tienen difusión, porque no tienen un lugar, algo que pueda atraer al público. Están encerrados en espacios inseguros en la ciudad", aseguró.

