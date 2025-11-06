Campeche.- La Secretaría de Protección Civil de Campeche informó la noche de este jueves que ocurrió “un incidente en el interior de las instalaciones de Pemex en Astasa”, en el municipio de Carmen.

Por tal motivo se realiza despliegue de ambulancias, paramédicos y elementos de Protección Civil en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con un reporte preliminar citado por Protección Civil de Campeche, “el incidente deriva de una fuga en el cabezal de gas natural de retorno, mismo que ha sido controlado y sin pérdidas humanas”, agregó que se aplicaron protocolos internos y no hay riesgo para la población.

También se hizo un llamado a la población para mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades.

En redes sociales, pobladores reportaron una explosión y se observaban columnas de humo.

