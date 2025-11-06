Más Información

EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha en el Caribe; reportan 3 muertos

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional blindan Uruapan y a Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa

Campeche.- La Secretaría de Protección Civil de Campeche informó la noche de este jueves que ocurrió “un incidente en el interior de las instalaciones de ”, en el municipio de Carmen.

Por tal motivo se realiza despliegue de ambulancias, paramédicos y elementos de Protección Civil en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con un reporte preliminar citado por Protección Civil de Campeche, “el incidente deriva de una fuga en el cabezal de gas natural de retorno, mismo que ha sido controlado y ”, agregó que se aplicaron protocolos internos y no hay riesgo para la población.

También se hizo un llamado a la población para mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades.

En redes sociales, pobladores reportaron una explosión y se observaban columnas de humo.

