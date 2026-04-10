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Los buques de guerra estadounidenses están siendo reabastecidos en armas para atacar nuevamente a Irán en caso de fracaso de las conversaciones en Paquistán, advirtió el presidente Donald Trump en una entrevista con el New York Post.
"Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos", agregó el mandatario republicano.
"Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva", dijo el mandatario estadounidense.
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En un mensaje breve y críptico publicado horas antes en su red Truth Social, Trump había hecho referencia al "¡¡¡REARME MÁS PODEROSO DEL MUNDO!!!".
El vicepresidente JD Vance partió este viernes hacia Islamabad para encabezar la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán que tendrán lugar este fin de semana, lanzando una advertencia a Teherán para que no "juegue" con Washington.
Vance espera resultado "positivo" en negociación con Irán en Paquistán; el vicepresidente de EU advierte a Teherán que no "juegue"
mcc
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