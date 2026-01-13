Más Información

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

El inicio del juicio de Elon Musk contra el director ejecutivo de , Sam Altman, y otros acusados fue fijado para el próximo 27 de abril, informó una corte federal de Estados Unidos el martes.

El juicio se centrará en el reclamo de Musk, también propietario de Tesla y de la red social X, de que OpenAI y Altman abandonaron la misión original de la startup de no tener fines de lucro.

También sostiene que fue engañado al convertir al laboratorio en una empresa altamente exitosa y vinculada a la empresa Microsoft.

Musk es uno de los fundadores de OpenAI y fue uno de sus mayores inversionistas cuando empezó en 2015. Abandonó el proyecto tres años después.

OpenAI se asocia con Broadcom para producir su propio chip de IA. Imagen: Unsplash
OpenAI se asocia con Broadcom para producir su propio chip de IA. Imagen: Unsplash

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]