El inicio del juicio de Elon Musk contra el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y otros acusados fue fijado para el próximo 27 de abril, informó una corte federal de Estados Unidos el martes.

El juicio se centrará en el reclamo de Musk, también propietario de Tesla y de la red social X, de que OpenAI y Altman abandonaron la misión original de la startup de no tener fines de lucro.

También sostiene que fue engañado al convertir al laboratorio en una empresa altamente exitosa y vinculada a la empresa Microsoft.

Musk es uno de los fundadores de OpenAI y fue uno de sus mayores inversionistas cuando empezó en 2015. Abandonó el proyecto tres años después.

