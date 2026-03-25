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El gigante tecnológico despidió a unos 700 empleados como parte de un movimiento estratégico que busca acelerar la estrategia de la compañía orientada a la Inteligencia Artificial (IA), según informó este miércoles The New York Times.

Esta oleada de reducción de personal se produce 24 horas después de que la empresa presentara un nuevo y ambicioso plan de incentivos para sus altos ejecutivos que busca alcanzar una capitalización de mercado de nueve billones de dólares para 2031.

El programa incluye a seis líderes claves para retener el talento en la competitiva carrera de la , entre ellos, el director de Tecnología, Andrew Bosworth; el director de Producto, Chris Cox; el director de Operaciones, el español Javier Oliván; y la directora financiera, Susan Li.

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El director ejecutivo de Meta, , ha defendido reiteradamente la necesidad de seguir invirtiendo en IA, un enfoque que coincide con el planteamiento de la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp por racionar los equipos y reemplazar a gran parte de la plantilla, como ya han hecho otras tecnológicas.

Los planes del profundo cambio que experimenta el gigante tecnológico se producen en medio de dos derrotas judiciales para la empresa que se han producido esta semana.

Un jurado de declaró estos miércoles culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de tres millones de dólares.

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Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares.

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cc/desa

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