Más Información

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

Cuba se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista": Díaz-Canel; incidente con lancha, intento de "infiltración"

Cuba se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista": Díaz-Canel; incidente con lancha, intento de "infiltración"

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

CJNG intentó derribar puente en Vallarta; sigue inhabilitado

CJNG intentó derribar puente en Vallarta; sigue inhabilitado

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Rumbo al Mundial 2026, Gobierno lanza primer Mundialito Futsal Femenil IMSS; buscan formar una cantera nacional

Rumbo al Mundial 2026, Gobierno lanza primer Mundialito Futsal Femenil IMSS; buscan formar una cantera nacional

Instagram informó que comenzará a alertar a los padres si sus hijos buscan repetidamente términos claramente asociados con el o las autolesiones. Las alertas solo se enviarán a los padres que estén inscritos en el programa de supervisión parental de Instagram.

Instagram afirma que ya bloquea ese tipo de contenido para que no aparezca en los resultados de búsqueda de las cuentas de adolescentes y, en su lugar, dirige a las personas a líneas de ayuda.

El anuncio se produce mientras Meta está en medio de dos juicios por daños a menores. Un juicio en curso en Los Ángeles cuestiona si las plataformas de Meta deliberadamente generan adicción y perjudican a los menores. Otro, en Nuevo México, busca determinar si Meta no protegió a los niños de la explotación sexual en sus plataformas.

Lee también

Miles de familias —junto con distritos escolares y entidades gubernamentales— han demandado a Meta y a otras empresas de redes sociales, al afirmar que diseñan deliberadamente sus plataformas para que sean adictivas y que no protegen a los menores de contenido que puede conducir a la depresión, los trastornos alimentarios y el suicidio.

Ejecutivos de Meta, incluido el director ejecutivo, , han negado que las plataformas causen adicción. Durante el interrogatorio del abogado de los demandantes en Los Ángeles, Zuckerberg señaló que aún está de acuerdo con una declaración previa suya de que el conjunto existente de trabajos científicos no ha demostrado que las redes sociales causen daños a la salud mental.

Lee también

Las alertas se enviarán por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp, según la información de contacto del padre o la madre que esté disponible, además de una notificación a través de la cuenta de Instagram del padre o la madre.

“Nuestro objetivo es darles a los padres herramientas para intervenir si las búsquedas de su adolescente sugieren que podría necesitar apoyo. También queremos evitar enviar estas notificaciones innecesariamente, lo cual, si se hace con demasiada frecuencia, podría hacer que las notificaciones sean menos útiles en general”, indicó Meta en un blog.

Lee también

Agregó que también está trabajando en notificaciones similares para los padres sobre las interacciones de sus hijos con la inteligencia artificial.

“Estas notificarán a los padres si un adolescente intenta entablar ciertos tipos de conversaciones relacionadas con el suicidio o las autolesiones con nuestra IA", explicó Meta. "Este es un trabajo importante y tendremos más que compartir en los próximos meses”.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

  • Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
  • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
  • Hablar de ser una carga para otras personas
  • Aumentar el uso del alcohol o las drogas
  • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
  • Dormir muy poco o demasiado
  • Aislarse o sentirse aislado
  • Exhibir ira o hablar de vengarse
  • Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales en alguna persona, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse para atentar contra la integridad de alguien.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años. Foto: Especial

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones. Foto: Canva

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones

Trabajo en Canadá/ iStock/ husayno

Estas profesiones y oficios te darán la oportunidad de trabajar y vivir legalmente en Canadá

Visa H-1B. iStock/ Fran Rodriguez

Cambios para visas de trabajo H‑1B: salarios altos y mayor cualificación tendrían prioridad

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable