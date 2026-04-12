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ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del en respuesta a la "inflexible" negativa de a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

Aunque reconoció que las conversaciones en Paquistán habían ido "bien" y que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su .

"Con efecto inmediato, la Armada de los , la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a "destruir" las minas marinas colocadas por Irán.

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"Cualquier iraní que nos dispare, o a nuestras embarcaciones pacíficas, será ENVIADO AL INFIERNO", agregó.

El vicepresidente estadounidense, , dejó Paquistán sin alcanzar ningún acuerdo después de la primera ronda de negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979.

La delegación de Teherán también incluyó al canciller, Abas Araqchi.

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"Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta", dijo Vance a periodistas.

En dos largas publicaciones en su plataforma Truth Social, Trump cuestionó a Irán por prometer la apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de la producción de petróleo mundial antes del conflicto en .

"Dicen que pusieron minas en el agua, aun cuando toda su Armada, y la mayoría de sus 'lanzadores de minas', han sido completamente volados por los aires. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?", dijo Trump.

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Irán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a losde Estados Unidos e Israel contra la República islámica el pasado 28 de febrero.

El sábado, el de Estados Unidos anunció que dos de sus habían transitado el estrecho como comienzo de una operación de desminado y reapertura de la vía marítima.

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