La inflación en Estados Unidos se aceleró a 3.3% durante marzo y fue la tasa más alta desde mayo de 2024, dio a conocer el Departamento del Trabajo el viernes.

Destacaron las gasolinas, cuyo precio se disparó 18.9% y el galón está cerca de 4.15 dólares, y el gas domiciliario se encareció 6.4%.

“Las cifras reflejan el impacto inmediato de la guerra en Medio Oriente, que ha generado disrupciones en los mercados energéticos globales y amenaza con provocar un nuevo episodio inflacionario mundial”, indicó la directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz.

De prolongarse el conflicto, advirtió que los costos de transporte y la electricidad subirán en Estados Unidos, como ocurrió durante la crisis inflacionaria de 2021 y 2022.

Los analistas de Banorte, Katia Goya y Luis López, coincidieron en que el conflicto en Medio Oriente ya se reflejó en los precios de la Unión Americana.

En su opinión, el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, vía para el transporte de alrededor de 20% a 25% del petróleo y gas natural licuado que se consume en todo el mundo, ha tenido un fuerte impacto en los precios y la clave será la duración del conflicto.

A pesar de la reciente tregua de un cese al fuego por dos semanas, que permitió una disminución en los petroprecios desde los máximos del 31 de marzo, el estrecho permanece cerrado y, de acuerdo con algunos estimados, abrirlo tomaría cerca de tres meses, inclusive si el armisticio continúa, destacaron en Banorte.

El Fondo Monetario Internacional estimó recientemente que un aumento persistente de 10% en el precio del petróleo va a incrementar la inflación global en alrededor de 40 puntos base.

El Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan dio a conocer ayer que la confianza del consumidor estadounidense cayó a 47.6 puntos durante abril y se trata del nivel más bajo desde que comenzaron los registros, a partir de 1978.

Luis López, de Banorte, señaló que la incertidumbre podría afianzarse entre los hogares ante los pronunciados aumentos en el precio del combustible, si continúa el conflicto en Medio Oriente.

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