Culiacán, Sin. A 9 de abril, - En la zona serrana de Badiraguato, elementos del Ejército fueron atacados por un grupo armado durante un patrullaje de reconocimiento, cerca del poblado de Mesa de Palma, por lo que estos repelieron la agresión y mantuvieron un enfrentamiento, hasta lograr detener a cinco de ellos con armas, un lanzagranadas y una camioneta con blindaje.

Las autoridades de seguridad pública dieron a conocer que una vez que el personal militar controló la situación en esa zona, procedió a la revisión de cada uno de los cinco hombres que portaban chalecos balísticos, a los cuales se les aseguraron cinco fusiles automáticos, un lanzagranadas, 26 cargadores abastecidos y mil 250 cartuchos útiles.

Lee también Aseguran 2 mil 500 litros de combustible en Hidalgo; desmantelan tomas clandestinas y bodega ilegal

A estos se les aseguró dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, cinco chalecos balísticos y dos cascos, por lo que se procedió a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra una carpeta de investigación, sobre el origen de las armas, cargadores, cartuchos y el resto de los objetos que se les encontró.

Se informó que el personal militar continua con sus operativos de vigilancia en la zona serrana de Badiraguato y municipios colindantes a fin de inhibir la presencia de grupos delictivos que alteren la tranquilidad de la población.

Lee también Denuncian deportaciones inhumanas desde EU; aumentan retornos por Matamoros y alertan crisis humanitaria

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr