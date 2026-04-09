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Culiacán, Sin. A 9 de abril, - En la zona serrana de Badiraguato, elementos del Ejército fueron durante un patrullaje de reconocimiento, cerca del poblado de Mesa de Palma, por lo que estos repelieron la agresión y mantuvieron un enfrentamiento, hasta lograr detener a cinco de ellos con armas, un lanzagranadas y una camioneta con blindaje.

Las autoridades de seguridad pública dieron a conocer que una vez que el personal militar controló la situación en esa zona, procedió a la revisión de cada uno de los cinco hombres que portaban , a los cuales se les aseguraron cinco fusiles automáticos, un lanzagranadas, 26 cargadores abastecidos y mil 250 cartuchos útiles.

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A estos se les aseguró dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, cinco chalecos balísticos y dos cascos, por lo que se procedió a ser puestos a disposición de la para que abra una carpeta de investigación, sobre el origen de las armas, cargadores, cartuchos y el resto de los objetos que se les encontró.

Se informó que el personal militar continua con sus operativos de vigilancia en la zona serrana de Badiraguato y municipios colindantes a fin de inhibir la presencia de grupos delictivos que alteren la tranquilidad de la población.

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dmrr/cr

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