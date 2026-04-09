Culiacán, Sin.- Los cuerpos de auxilio acuático de Mazatlán localizaron el cuerpo de un adolescente Jesús “N”, a tres millas náuticas de la Isla de la Piedra, sitio donde fue visto por última vez hace cinco días, cuando ingresó al mar a bañarse pese al fuerte oleaje que se presentó en esa zona.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza dijo que por espacio de cinco días se mantuvo una búsqueda de este adolescente de 15 años, cuyo reporte fue que había desparecido luego de haber ingresado al mar en la zona de la Isla de la Piedra.

Lee también Jornada violenta en Culiacán deja 3 muertos; reportan 4 heridos en distintos ataques armados

Pese a que diversos cuerpos de ayuda colaboraron en su búsqueda, esto no prosperó hasta esta que fue encontrado a tres millas náuticas flotando, por lo que se procedió a rescatar su cuerpo y traerlo a tierra firme y notificar a la autoridad judicial para que de tramite a la entrega del cuerpo a sus familiares.

El personal de la Vice Fiscalía General del Estado en la zona sur una vez que recibieron en tierra firme el cuerpo, lo trasladaron a una casa funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL