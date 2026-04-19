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El ejército israelí ha abierto una investigación después de que se compartiera en las redes sociales una fotografía que muestra a un soldado israelí dañando una estatua de Jesucristo crucificado en el sur del .

Las Fuerzas de Defensa de Israel mencionaron que "tras la finalización de un examen inicial en relación con una fotografía publicada anteriormente hoy de un soldado de las FDI dañando un símbolo cristiano, se determinó que la fotografía muestra a un soldado de las FDI operando en el sur del Líbano".

El ejército añadió que "el incidente está siendo investigado por el Mando Norte y actualmente se está abordando a través de la cadena de mando. Se tomarán medidas apropiadas contra los involucrados de acuerdo con los hallazgos. Además, las FDI están trabajando para ayudar a la comunidad en la restauración de la estatua a su lugar".

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El ejército agregó que "está operando para desmantelar la infraestructura terrorista establecida por Hezbolá en el sur del Líbano, y no tienen la intención de dañar la infraestructura civil, incluyendo edificios religiosos o símbolos religiosos".

Mencionó que "ven el incidente con gran gravedad y enfatizan que la conducta del soldado es completamente inconsistente con los valores esperados de sus tropas".

El portavoz Nadav Shoshani indicó antes en X que "si esta foto es real y reciente, estas acciones no se alinean con los valores de las FDI () y el comportamiento esperado de los soldados de las FDI", señaló el portavoz.

Agregó que "el incidente será investigado exhaustivamente y a fondo y, de ser necesario, se tomarán medidas de acuerdo con las conclusiones".

La imagen parece mostrar a un soldado israelí usando un mazo para golpear la cabeza de una estatua de Jesús crucificado que cayó de la cruz.

Medios árabes indicaron que la estatua se encuentra en el poblado cristiano de Debel, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

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El ayuntamiento de Debel dijo a la AFP que la estatua está en el pueblo pero no pudo confirmar si ha sido dañada.

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Medio Oriente a inicios de marzo cuando el movimiento proiraní Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Israel respondió con ataques masivos en todo el país y una invasión del sur.

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