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Jerusalén. En lo que ya se ha convertido en una costumbre y en otro gesto simbólico que graficó su relación de amistad incondicional con (inmerso en uno de sus momentos dramáticos), lo primero que hizo el presidente este domingo tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv antes del mediodía local (las 6 de la Argentina) fue ir a rezar al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo.

Por la tarde, Milei se reunió con el primer ministro israelí, , que enfrenta un momento de máxima tensión por la guerra con Irán. El encuentro fue en la oficina del premier y, según se informó, firmaron acuerdos sobre transporte aéreo (el ya anunciado vuelo directo Tel Aviv-Buenos Aires de la aerolínea estatal israelí, El Al) e .

Luego, sellaron los ‘Acuerdos de Isaac’, por iniciativa del presidente Milei, para fortalecer los vínculos entre Israel y los países de América Latina. En el evento participaron los ministros de Asuntos Exteriores, Finanzas y Transportes, así como el embajador de en Israel y el director general de El Al.

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Netanyahu publicó en su cuenta de X un video en el que se lo ve de muy buen humor abrazando a Milei y a su hermana, Karina. “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y están juntas, más fuertes que nunca”, escribió.

La visita de Milei significa una bocanada de oxígeno para “Bibi” Netanyahu, que está siendo seriamente cuestionado a nivel internacional (acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional) y a nivel interno está siendo criticado por haberse sometido al dictado de su máximo aliado, , para un frágil cese del fuego en el Líbano (pedido por Irán, que sostiene al grupo chiita libanés ).

En su tercera visita oficial al país (en la que se le rendirán honores sin precedente y participará de la celebración del 78 aniversario de la independencia), a diferencia de las anteriores veces (en febrero de 2024 y junio 2025), esta vez el presidente no tuvo allí una recepción de “rockstar”, con multitudes aclamándolo.

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Fiel reflejo del clima tenso, debido a una sólo en pausa, en medio de máximas medidas de seguridad, vallados y guardaespaldas armados hasta los dientes, sólo decenas de personas estuvieron allí para saludarlo al grito de “¡Javier!” y “¡Presidente!” y cánticos hebreos. Vestido con su clásica campera de cuero negra y kippá en la cabeza, él no defraudó y respondió levantando la mano.

Acompañado por el rabino del llamado Kotel y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, también rabino y su guía espiritual, el Presidente rezó, emocionado, durante varios minutos. Luego firmó un libro y, volviéndose a subir rápidamente a los dos Audi negros de la comitiva, evitó declaraciones ante el puñado de periodistas presentes. Lo acompañaron su hermana Karina, que rezó del lado de las mujeres, vestida de negro, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Luego los miembros de la reducida comitiva se dirigieron finalmente al hotel, que esta vez no es el clásico King David, sino el Waldorf Astoria Jerusalem, también un cinco estrellas de lujo, que fue elegido debido a medidas de seguridad.“Es el único que tiene un bunker en cada piso”, explicaron a La Nación fuentes informadas, en alerta.

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La situación, en efecto, es más que volátil. La tregua con Irán expira el miércoles y “laa podría reanudarse en cualquier momento”, advirtió el presidente del parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, que dijo que no confía en Estados Unidos, según declaraciones transmitidas en la televisión estatal iraní horas antes del arribo de Milei.

En el Waldorf Astoria Jerusalem (donde ya se alojaron personalidades y presidentes, entre ellos, ), recibieron al mandatario no sólo la bandera argentina de rigor, sino también, carteles con su foto y la leyenda: “¡Gracias Presidente Milei! ¡Viva la libertad carajo!”.

El hotel, que queda a tres cuadras del King David, es igual de histórico y espectacular, realizado con la misma piedra color rosado típica de este rincón del mundo. Como indica una placa que hay en la entrada, antes fue el Palace Hotel, edificio construido en 1929 por iniciativa del Consejo Supremo Musulmán y diseñado por el arquitecto turco Nahas Bay, en estilo neo-moresco; en 1935, pasó a manos del mandato británico y a partir de 1948 -año de la creación del Estado de Israel-, pasó a ser el ministerio de Industria. Fue vendido en 2007 y desde 2014 es uno de los hotel más prestigiosos de Jerusalén.

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El presidente Javier Milei visitó el Muro de los Lamentos. Foto: tomada de X
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Según el sitio Axios, Netanyahu el viernes pasado quedó en “shock” después de que su amigo Trump escribió en su red social que Israel “no va a bombardear más al Líbano porque lo Estados Unidos se lo prohíben”. Tras pedirle aclaraciones a la por semejante posteo -que hizo que en la prensa israelí definieran a Netanyahu “una marioneta” del mandatario estadounidense-, este domingo, horas antes de la llegada de Milei, Trump intentó suavizar el enésimo entredicho.

En un posteo en su red Truth Social elogió a Israel como a un “gran aliado” de los Estados Unidos y un país que “sabe como vencer”.

Fiel reflejo de las dificultades de Netanyahu (que en algunos meses se enfrentará a elecciones y cuya popularidad está en picada), comunidades del norte del país, que están furiosas porque se sienten traicionadas por la de 10 días acordada el jueves con el Líbano (por presión de Trump y de Irán), decidieron protestar con un huelga.

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Aunque ese no es el único tema espinoso. Esta mañana también hubo decenas de personas que protestaron ante su residencia de Jerusalén -y la de otros ministros de su coalición de extrema derecha, reclamando una comisión que investigue su papel en el 7 de octubre 2023 (cuando fue el brutal asalto del grupo terrorista , que mató a 1200 personas y secuestró a otras 200), la mayor humillación sufrida por Israel, de la que Netanyahu jamás se hizo cargo.

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