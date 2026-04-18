Más Información

Despiden a Edith Guadalupe en Iztapalapa; se realiza la primera audiencia del presunto feminicida

Despiden a Edith Guadalupe en Iztapalapa; se realiza la primera audiencia del presunto feminicida

Caso Edith Guadalupe: vinculan a proceso a Juan Jesús, señalado como presunto responsable; aplazan audiencia para 22 de abril

Caso Edith Guadalupe: vinculan a proceso a Juan Jesús, señalado como presunto responsable; aplazan audiencia para 22 de abril

Andrea Bocelli reúne en el Zócalo historias marcadas por la nostalgia; así se vive la espera del espectáculo

Andrea Bocelli reúne en el Zócalo historias marcadas por la nostalgia; así se vive la espera del espectáculo

Hallan con vida a Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo de Agua Potable de Malinalco; había sido privado de la libertad

Hallan con vida a Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo de Agua Potable de Malinalco; había sido privado de la libertad

Cae Nazaret "N", CEO de Metaxchange Capital, empresa señalada de fraude piramidal; la actriz Sandra Echeverría fue una de sus víctimas

Cae Nazaret "N", CEO de Metaxchange Capital, empresa señalada de fraude piramidal; la actriz Sandra Echeverría fue una de sus víctimas

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

PAN abre las puertas a Grecia Quiroz como candidata a gubernatura de Michoacán; Jorge Romero reconoce su determinación y valentía

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa

Ordenan atención médica inmediata a "El Güero Palma", preso en el Altiplano; "estoy muy grave", dice fundador del Cártel de Sinaloa

Ordenan atención médica inmediata a "El Güero Palma", preso en el Altiplano; "estoy muy grave", dice fundador del Cártel de Sinaloa

Un tribunal de apelaciones autorizó que se reanude la construcción del salón de baile que el presidente de Estados Unidos, quiere dejar como legado en la Casa Blanca, después de que un juez federal pusiera límites al proyecto esta semana.

El panel de tres jueces suspendió la orden emitida el jueves por el magistrado Richard León, que impedía la construcción del salón de baile, que se prevé que cueste 400 millones de dólares.

Hace un mes, el juez resolvió que la construcción del salón de baile debía pararse, excepto en los casos en que fuera "necesario para garantizar la seguridad" de la y del presidente, y esta semana aclaró que solo las construcciones subterráneas como búnkeres, refugios antibombas, instalaciones militares y centros médicos tienen esa naturaleza.

Lee también

Pero el tribunal de apelaciones suspendió su decisión para examinar el caso con mayor detenimiento, y programó la siguiente audiencia para el 5 de junio.

Trump criticó el pasado jueves que el juez León se estaba extralimitando en sus funciones y "generando un enorme perjuicio" a Estados Unidos.

La obra del salón de baile se ha transformado en uno de los ejes del mandato del republicano, que insiste en cada oportunidad que tiene en el legado que intenta dejar para y en la importancia de esta construcción.

La construcción del nuevo salón, diseñado para acoger entre 650 y mil invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un costo de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny