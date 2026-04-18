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realizó el disparo de prueba de al menos un misil balístico el domingo, en el último de una serie de lanzamientos realizados por ese país dotado de armamento nuclear, según la agencia Yonhap, de Corea del Sur.

La agencia informó que el Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó un que había sido disparado hacia el este y analiza el incidente.

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