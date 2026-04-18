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La comparecencia o ausencia del multimillonario frente a magistrados franceses en el marco de una investigación contra la red social X "no constituye un obstáculo" para la continuación del caso, según la fiscalía de

El ente investigador indaga la responsabilidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil y el uso del modelo de de X para la creación de "deepfakes", es decir, montajes ultrarrealistas de carácter sexual, sin consentimiento de las víctimas.

"La investigación abierta en enero de 2025 se refiere a posibles infracciones por parte de la plataforma X de la legislación francesa, a la que, evidentemente, debe ajustarse en territorio francés", recordó el sábado la Fiscalía de París, consultada por la AFP.

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A comienzos de febrero, la justicia registró las oficinas de X y citó a Musk, de 54 años, para dar explicaciones sobre los presuntos excesos en su red social.

El magnate, también dueño de empresas como o Tesla, junto con la antigua directora general de X, Linda Yaccarino, están siendo investigados "en su calidad de administradores (...) de la plataforma X en el momento de los hechos", explicó la fiscal Laure Beccuau.

Pero "su presencia o su ausencia no supone un obstáculo para la continuación de las investigaciones", añadió la fiscalía.

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En esta etapa, la plataforma X no está siendo objeto de acciones penales.

La fiscal Beccuau había explicado que las declaraciones voluntarias "de los directivos deben permitirles exponer su versión de los hechos, y en su caso, las medidas de adecuación previstas".

Por este caso, "las de otros países también han abierto investigaciones contra X", recordó la fiscalía parisina.

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cc/mcc

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