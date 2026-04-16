Las salas de cine deberán reservar espacio para producciones nacionales y el doblaje entra a nuevas reglas frente a la inteligencia artificial (IA).

Así lo establece la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, aprobada ayer por el Senado y turnada al Ejecutivo Federal; aunque en el sector persisten dudas sobre la redacción.

Con 87 votos a favor, uno en contra, de la panista Lilly Téllez, y 18 abstenciones, se avaló que al menos 10% del tiempo de exhibición en cines sea para películas mexicanas.

La medida incluye reglas para que las películas tengan mayor permanencia en cartelera. En doblaje, el uso de voces, incluida su recreación con inteligencia artificial, requerirá autorización y pago a los actores.

También contempla el impulso al cine independiente y a las producciones en lenguas originarias, y establece que al menos 20% de los derechos patrimoniales de las obras permanezcan en manos mexicanas.

Además, las plataformas deberán garantizar accesibilidad lingüística y funcional, y dar visibilidad al contenido nacional en sus catálogos. La ley también refuerza el programa FOCINE con recursos fiscales definidos.

Preocupa redacción

La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual sustituye a la legislación vigente desde 1992 con el objetivo de adaptarse al entorno digital y proteger el patrimonio audiovisual del país.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, señaló que la norma reconoce al cine como una actividad cultural y económica de interés público, y fija con mayor claridad el papel del Estado en su impulso, tanto en la producción como en la generación de empleo.

Al respecto, la productora Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones), quien participó en el proceso, consideró que la ley recoge parte de las demandas del sector.

“Ha sido una pelea de varios años. La ley tomó en cuenta a distintos sectores; puede ser perfectible, pero es un buen inicio”, dijo en entrevista.

Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico, alerta que con la nueva Ley queda abierta la posibilidad de que las exhibidoras programen sólo películas dobladas y no en su idioma original.

Su preocupación parte del artículo 12, que establece que las obras exhibidas en salas y cuyo idioma original no sea una lengua nacional “deberán serlo en su idioma original y subtituladas o dobladas”.

“Esa ‘o’ le quita lo obligatorio. Si antes no se cumplía, ahora menos”, consideró Ugalde.

Sobre ese punto, Mónica Lozano indica que aspectos como éste deberán quedar claros en el reglamento antes de su entrada en vigor.

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