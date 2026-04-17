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El presidente del de la Ciudad de México (PJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, Diego Valdéz Medina, acordaron un aumento de 15 por ciento al y prestaciones.

Tras una reunión de trabajo con la finalidad de definir la política salarial del ejercicio 2026, la autoridad y la representación de los empleados, acordaron anunciar el alcance de las negociaciones en materia salarial y de prestaciones para este año.

El magistrado Guerra Álvarez dijo que tomando en consideración lo previsto en la Ley de Austeridad Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como el hecho público y notorio que los recursos económicos de la Ciudad de México se encuentran limitados, circunstancia que afecta el gasto de los entes públicos, incluyendo a la Ciudad de México, en un esfuerzo en conjunto se logró llevar a buen fin la revisión salarial y obtener los siguientes beneficios:

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  • Incremento del 10% directo al salario de los trabajadores para los niveles del 046 al 001 de forma retroactiva del 1 de enero de 2026 mismo que se pagará a más tardar en la segunda quincena de abril de 2026.
  • Pago de un importe bruto por 7,100.00 pesos, por única ocasión a los trabajadores con niveles 046 al J33, adscritos y comisionados a Juzgados Familiares, Unidades de Gestión Judicial en materia penal y familiar, asi como al personal adscrito y comisionado en la Central de Notificadores y Ejecutores. Los trabajadores que tendrán derecho, son aquellos que estén activos al 30 de abril de 2026 y que cuenten con más de seis meses en el cargo de manera continua hacia atrás de la fecha indicada, mismo que se pagará a más tardar en la segunda quincena de abril de 2026.

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dft/bmc

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