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El senador Manlio Fabio Beltrones propuso postergar la segunda parte de la elección judicial, programada para junio de 2027, al señalar que “lo que más le convendría a este país es suspender esta segunda elección y pensar en un método que fortalezca mucho mejor al Poder Judicial y ese no es el electoral”.
Ante medios de comunicación, el legislador sin grupo parlamentario planteó la necesidad de aplicar un examen previo, como filtro “que le diera más fortaleza técnica y capacidad que la que se logró con la incursión de varios personajes que han dejado mucho que desear”.
Propuso que todos los aspirantes sean sujetos a un examen de oposición previo a la elección. “Si hay un examen de oposición, sabremos que son gente capacitada suficientemente como para poder ejercer ese cargo y posteriormente pensar en una elección. Pero primero examen de oposición y luego la elección”.
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Beltrones dijo que hubo “fallas enormes” en el primer ejercicio que fue “de buena fe” y que se hizo en la elección de la primera parte del poder judicial “y está a la luz pública que tenemos que repensarlo”.
Comentó que entre los ministros, magistrados y jueces electos en 2025 hay evidentes fallas en su labor cotidiana y “está a la luz pública que no están lo suficientemente fortalecidos técnica y profesionalmente como para ejercer ese cargo”.
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