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Trabajadores del Juzgado Octavo de Distrito en Morelos realizaron este viernes una protesta en el interior del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cuernavaca, para denunciar malos tratos de la jueza Beatriz Maldonado Hernández, electa en la pasada elección judicial
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Con pancartas y batucada, los colaboradores exigieron a la juzgadora en materia Laboral y Penal respeto a sus derechos laborales y cesar su actitud prepotente. “Beatriz Maldonado, escucha al Juzgado: Trato digno y respeto en todo el Juzgado. Trato digno y trato igual”, exigieron durante la protesta, según videos difundidos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
De Oficial Judicial “C”, Maldonado Hernández pasó a jueza federal tras ganar en la primera elección judicial en el país realizada en junio del año pasado.
Según trabajadores del PJF, la jueza laboró en juzgados del fuero común de donde fue cesada por acoso laboral a sus colaboradores.
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