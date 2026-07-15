Tendencias | 15-07-26 | 09:46 |

Los depósitos correspondientes al bimestre de julio-agosto para los beneficiarios de las , otorgadas por el Gobierno de México, continúan realizándose esta segunda semana conforme al.

Estos programas tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población y otorgarles autonomía económica, asegurando una vejez digna y el reconocimiento a su contribución a la sociedad.

Los depósitos se entregan cada dos meses a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de manera escalonada según la primera letra del apellido paterno del beneficiario, asegurando una dispersión ordenada, directa y sin retrasos.

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Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY 14 de julio?; consulta aquí. Foto: Gobierno de México
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¿Quién recibe su depósito este miércoles 15 de julio?

Según el calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto, emitido por el organismo a cargo de la dispersión de recursos, este miércoles 15 de julio le corresponde recibir su depósito a aquellas derechohabientes cuyo primer apellido comience con las letras "H", "I", "J" y "K".

Para consultar el saldo actual de tu tarjeta, puedes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu celular, disponible para iOS y Android. Al entrar, ingresa tu número de celular, captura los 16 dígitos de tu tarjeta junto con tu NIP y crea una contraseña segura.

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Cabe señalar que, no es obligatorio retirar el efectivo el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en tu cuenta bancaria. Para retirar tu dinero puedes acudir a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar o en ventanillas con identificación oficial.

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Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
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¿De cuánto es el monto para cada programa?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez Amaya, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a un total de 16 millones 571 mil 522 personas, y cuenta con una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos.

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Según los montos oficiales asignados por la dependencia federal este 2026, las personas afiliadas a estos programas recibirán durante este cuarto bimestre las siguientes cantidades:

  • Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
  • Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.
  • Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos (mensual).

Finalmente, la dispersión de recursos finalizará el día miércoles 29 de julio.

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mndsm

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