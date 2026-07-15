Los depósitos correspondientes al bimestre de julio-agosto para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, otorgadas por el Gobierno de México, continúan realizándose esta segunda semana conforme al calendario de pagos oficial.

Estos programas tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población y otorgarles autonomía económica, asegurando una vejez digna y el reconocimiento a su contribución a la sociedad.

Los depósitos se entregan cada dos meses a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de manera escalonada según la primera letra del apellido paterno del beneficiario, asegurando una dispersión ordenada, directa y sin retrasos.

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Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY 14 de julio?; consulta aquí. Foto: Gobierno de México

¿Quién recibe su depósito este miércoles 15 de julio?

Según el calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto, emitido por el organismo a cargo de la dispersión de recursos, este miércoles 15 de julio le corresponde recibir su depósito a aquellas derechohabientes cuyo primer apellido comience con las letras "H", "I", "J" y "K".

Para consultar el saldo actual de tu tarjeta, puedes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu celular, disponible para iOS y Android. Al entrar, ingresa tu número de celular, captura los 16 dígitos de tu tarjeta junto con tu NIP y crea una contraseña segura.

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Cabe señalar que, no es obligatorio retirar el efectivo el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en tu cuenta bancaria. Para retirar tu dinero puedes acudir a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar o en ventanillas con identificación oficial.

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Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿De cuánto es el monto para cada programa?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez Amaya, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a un total de 16 millones 571 mil 522 personas, y cuenta con una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos.

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Según los montos oficiales asignados por la dependencia federal este 2026, las personas afiliadas a estos programas recibirán durante este cuarto bimestre las siguientes cantidades:

Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos (mensual).

Finalmente, la dispersión de recursos finalizará el día miércoles 29 de julio.

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