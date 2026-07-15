La mañana de este miércoles se registró un intenso despliegue de las fuerzas de seguridad sobre la carretera federal Frontera-Villahermosa, tras el reporte del hallazgo de restos humanos y una lona con mensajes de amenaza dirigidos a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El incidente se localizó a la altura del kilómetro 14.5, justo en el acceso al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 54.

De acuerdo con los reportes policiales, automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de los restos, los cuales presuntamente se encontraban depositados en el interior de una tara de plástico color amarillo, acompañados por la lona con textos intimidatorios.

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La alerta provocó una inmediata movilización que derivó en el resguardo de la entrada al plantel educativo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la FGE, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

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Posteriormente, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía realizaron el procesamiento del sitio, recolectaron los indicios correspondientes y procedieron al levantamiento de los restos humanos para trasladarlos al Servicio Médico Forense.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, iniciando la carpeta de investigación pertinente para esclarecer este hecho delictivo.

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