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Reynosa, Tamaulipas. - Un nuevo cementerio clandestino localizó el Colectivo Amor por los Desaparecidos al ubicar siete fosas con restos óseos humanos en Miguel Alemán, Tamaulipas.
Edith González, presidenta del colectivo, dio a conocer que durante la jornada de búsqueda número 94 realizaron este hallazgo positivo.
Dijo que se trata de osamentas completas así como prendas de vestir enterradas a poca distancia por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
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Entre los restos, se encontraron además zapatos, llaves, artículos personales como escapularios.
Uno de los esqueletos presentaba cinta en el área de la cabeza y otro, estaba maniatado con cuerdas en los brazos.
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González destacó que el hallazgo se realizó en un terreno extenso en el municipio de Miguel Alemán por lo que hizo un llamado a las familias que han perdido a un ser querido para que se acerquen a las autoridades a fin de determinar la identidad de los restos encontrados.
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