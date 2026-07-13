Reynosa, Tamaulipas. - Un nuevo cementerio clandestino localizó el Colectivo Amor por los Desaparecidos al ubicar siete fosas con restos óseos humanos en Miguel Alemán, Tamaulipas.

Edith González, presidenta del colectivo, dio a conocer que durante la jornada de búsqueda número 94 realizaron este hallazgo positivo.

Dijo que se trata de osamentas completas así como prendas de vestir enterradas a poca distancia por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

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Hallan nuevo cementerio clandestino en Tamaulipas. Foto: Especial

Entre los restos, se encontraron además zapatos, llaves, artículos personales como escapularios.

Uno de los esqueletos presentaba cinta en el área de la cabeza y otro, estaba maniatado con cuerdas en los brazos.

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González destacó que el hallazgo se realizó en un terreno extenso en el municipio de Miguel Alemán por lo que hizo un llamado a las familias que han perdido a un ser querido para que se acerquen a las autoridades a fin de determinar la identidad de los restos encontrados.

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