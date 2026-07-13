Querétaro.— El presidente municipal de Corregidora, Querétaro, Josué Guerrero Trápala, propone que los menores que cometan delitos graves, como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro, puedan ser juzgados como adultos a partir de los 15 años.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el edil panista dice que la iniciativa, presentada ya ante el Congreso local, busca la prevención, atención a las causas, fortalecimiento institucional y herramientas legales eficaces que permitan cerrar espacios al crimen organizado, proteger a las víctimas y cuidar el futuro de nuevas generaciones.

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¿Cuál es su propuesta de ley?

—Que los menores que tienen una edad que va de los 15 a los 17 años, que cometan algún delito grave, se les sancione como si fueran mayores de edad.

Esta propuesta la hice después de conocer que un menor de 15 años asesinó a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ese hecho me impactó mucho y me pareció algo muy grave. Después de esa noticia empecé a investigar y me di cuenta de que, desgraciadamente, hay muchos casos parecidos de jóvenes que han participado en secuestros y homicidios dolosos. Cuando empecé a ver que esto era cada vez más frecuente en varios estados de la República, incluido Querétaro, pues aquí en la entidad hemos tenidos varios hechos.

¿Qué tipo de sanción deben tener?

—Lo que estoy proponiendo es que primero se analice en Querétaro para que se apruebe y después se pueda presentar el proyecto de iniciativa a nivel federal, con el fin de que se pueda establecer un criterio a nivel nacional para que dé la pauta para que se puedan juzgar a los menores de 15, 16 y 17 años como si fueran mayores de edad, para que de ahí se pueda partir hacia todos los estados, que cada uno de ellos pueda establecer sus rangos de sanción de acuerdo con sus códigos penales. Por ejemplo, en Querétaro la sanción máxima para alguien que cometió un homicidio es de 50 años, en Chiapas es de 75 años, por lo que la sanción sería diferente en cada estado.

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¿Qué delitos están considerando en su propuesta?

—Estamos considerando cuatro principalmente. El primero de ellos es el homicidio doloso, consideramos que lastima y lacera a la sociedad. El segundo es el feminicidio, por ser un asesinato en donde la víctima es por su condición de mujer. El tercero es el secuestro, en el que cada vez más vemos la participación de jóvenes en conductas que llevan a cometer y participar en este tipo de delitos, en donde no necesariamente lo hacen por ser parte del crimen organizado sino que lo hacen porque se les hace fácil dedicarse a ello. El cuarto es violación, porque también he observado muchos casos en donde jóvenes en este rango de edad toman la decisión de violentar la sexualidad e integridad física de otras u otros jóvenes.

¿Cuál será la ruta legislativa que llevará la propuesta de ley?

—El primer paso que di fue la presentación de la iniciativa al Cabildo de Corregidora, al municipio que gobierno, porque en el estado de Querétaro la Constitución local no da la facultad a los ayuntamientos de proponer iniciativas al Congreso local. Lo que hice fue ejercer mi derecho de proponer una iniciativa, y después el Cabildo de Corregidora la aprobó. Después de esa aprobación entregué la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local y también se le entregó a la presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura.

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En el Congreso local se debe discutir en comisiones, ahí debe de abordarse este tema. Hoy en día, mi propuesta está en análisis para su posible dictaminación para que después se pase al pleno, y en caso de que el pleno lo apruebe, se enviará al Congreso de la Unión.

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