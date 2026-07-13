En un escenario en el que la educación superior busca responder a las exigencias de un mercado laboral cada vez más global, la Universidad Europea se ha consolidado como una opción académica con un enfoque internacional y orientación práctica.

Con más de 30 años de trayectoria, se posicionan en España como la red universitaria número gracias a su matrícula estudiantil, la cual ha formado a más de 127,000 estudiantes en todo el mundo y cuenta actualmente con una comunidad de más de 46,000 alumnos de más de 110 nacionalidades.

Dentro de este entorno multicultural, alrededor de 1,200 estudiantes mexicanos cursan estudios en programas presenciales y en línea, distribuidos en sus campus de Madrid, Valencia, Canarias y Málaga.

Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid. Foto: Cortesía

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Excelencia avalada por los mejores

El desarrollo de la Universidad Europea se refleja en su presencia en diversos rankings académicos. En el QS World University Rankings se ubica entre las mil mejores universidades del mundo y entre las principales instituciones privadas de España.

Por su parte, el ranking The World University Rankings la posiciona entre las nueve mejores universidades del país, entre las cinco principales privadas y como la segunda universidad privada de la Comunidad de Madrid en el indicador de calidad investigadora (Research Quality).

A estos indicadores se suma el reconocimiento del ranking de Shanghái, que sitúa a su Facultad de Medicina, Salud y Deportes entre las 30 mejores del mundo en su área.

Formación práctica y acceso al mercado laboral

Más allá de los rankings, uno de los rasgos que caracteriza a la institución es su modelo académico, enfocado en el aprendizaje experiencial y la aplicación práctica del conocimiento. Este enfoque se apoya en la colaboración con el entorno profesional: la universidad mantiene más de 30,000 convenios con empresas e instituciones.

Esto permite que los estudiantes tengan contacto directo con situaciones reales desde etapas tempranas de su formación. Como resultado, la Universidad Europea reporta una tasa de inserción laboral del 91.1 por ciento, con énfasis en la empleabilidad como uno de sus principales ejes.

El modelo se complementa con el uso de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, aplicadas al proceso educativo, así como con un claustro integrado por profesionales en activo y académicos con experiencia internacional.

La Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea, entre las 30 mejores del mundo según el Ranking de Shanghái. Foto: Cortesía

Compromiso en América Latina

La presencia internacional de la Universidad Europea también se ha fortalecido en América Latina. En los últimos años, la institución ha abierto oficinas en ciudades como Bogotá, Quito y Lima, acercando su oferta académica y acompañando a los estudiantes en todo su proceso formativo.

En México, este compromiso se traduce en alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para ofrecer la mejor formación a los mexicanos.

La Universidad Europea ha cerrado acuerdos con entidades como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) , que permiten a estudiantes mexicanos acceder a becas parciales del 50 por ciento para cursar maestrías oficiales en modalidad online durante 2026.

El alcance de estas iniciativas va más allá del beneficio individual, ya que las becas se consolidan como una herramienta para impulsar la movilidad social, fortalecer el capital humano y generar oportunidades de desarrollo más equitativas.

“Acceder a un postgrado internacional supone un punto de inflexión en el perfil profesional, tanto por la especialización académica como por el posicionamiento en un mercado laboral cada vez más competitivo y global”, aseguró José Luis Martínez Rubio, vicerrector de Calidad, Investigación, Profesorado y Estudiantes de la Universidad

Oficina de la oficina de la Universidad Europea en Lima (Perú). Foto: Cortesía

Además, el vicerrector agregó que el modelo educativo “permite a los egresados profundizar en áreas estratégicas de conocimiento y aplicar enfoques innovadores, reforzando así su competitividad frente a perfiles con trayectorias más locales o generalistas”, como parte de los beneficios de una preparación avanzada y alineada con estándares internacionales que ofrece la Universidad Europea.

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