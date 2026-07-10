La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que personal del organismo sorprendió a un hombre que realizaba la tala ilegal de un árbol de madroño en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la motosierra utilizada y el producto forestal obtenido.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que las acciones se realizaron en coordinación con integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) "Activos del Bosque" en el ejido Dolores de Enmedio.

Compartió que los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, cuando personal de la Profepa concluía una diligencia y durante las labores de vigilancia escucharon el funcionamiento de una motosierra, por lo que implementaron un operativo de localización con ayuda de un dron y recorridos por tierra.

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Profepa sorprende a hombre talando árbol de madroño en Querétaro (09/07/2026). Foto: Especial

Aseguró que al llegar al ejido, los inspectores localizaron a la persona cortando el árbol de madroño que había sobrevivido a un incendio forestal, por lo que se detectó la flagrancia de un posible delito contra la biodiversidad que afecta los recursos forestales.

En este sentido, aunque no se mencionó la identidad del sujeto señalado por el posible delito ambiental, la Profepa aseguró que el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones y compartió una fotografía donde se observa al hombre con una motosierra, vestido con una playera azul con franjas amarillas junto al árbol dañado.

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Enfatizó que estas acciones de colaboración fortalecen la detección oportuna de actividades ilícitas y contribuyen a la conservación de los bosques en el país.

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Árbol de madroño, con valor ecológico y económico

De acuerdo con la organización mexicana Pronatura México AC, el árbol de madroño es un árbol con "gran valor ecológico y económico" pero muy poco utilizado y producido en viveros. Puede llegar a medir hasta 15 metros de altura y se caracteriza porque la corteza de su tronco es delgada y lisa cayendo en capas color rojizo.

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Debido a sus características y su madera "dura y densa" de color rojiza, este se utiliza en diversos lugares para realizar artesanías, como leña o carbón y además para producir mangos de herramientas. También se ocupa para curtir pieles y destaca por tener propiedades medicinales.

Según la organización dedicada a la conservación de la biodiversidad, este árbol de la especie Arbutus xalapensis, tiene "gran potencial para ser utilizado en programas de restauración ecológica ya que aporta hábitat y alimento para la fauna silvestre".

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