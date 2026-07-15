Si estás pensando en renovar tu televisión sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una de las ofertas más atractivas del momento. La Hisense QD6S de 55 pulgadas se encuentra a un costo de tan solo $6,299.00, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan una Smart TV con resolución 4K, tecnología QLED y funciones inteligentes a un precio difícil de igualar.

Gracias a este descuento, es posible llevar a casa un modelo que destaca por su gran calidad de imagen y compatibilidad con las principales plataformas de streaming, ideal para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos.

¿Por qué vale la pena comprar la Hisense QD6S de 55 pulgadas?

La Hisense QD6S incorpora un panel QLED 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles), capaz de ofrecer colores más vivos, mejor nivel de brillo y un mayor contraste frente a los televisores LED tradicionales. Además, integra tecnologías pensadas para mejorar la experiencia de entretenimiento.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla QLED de 55 pulgadas con resolución 4K Ultra HD.

Compatibilidad con Dolby Vision para imágenes más realistas.

Audio envolvente con Dolby Atmos.

AI 4K Upscaler, que mejora el contenido de menor resolución.

Sistema Fire TV, con acceso a Netflix, Prime Video, Disney+, Max, YouTube y más.

Compatibilidad con Alexa mediante control remoto por voz.

Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI y USB.

Modo de juego para reducir la latencia durante las partidas.

Una opción ideal para cine, series y videojuegos

Las 55 pulgadas representan uno de los tamaños favoritos para salas y recámaras amplias, ya que ofrecen una experiencia inmersiva sin ocupar demasiado espacio.

Además, gracias a su resolución 4K y la tecnología de escalado inteligente, incluso el contenido Full HD luce con mayor nitidez. Si acostumbras ver películas o eventos deportivos, el soporte para Dolby Vision y Dolby Atmos brinda una experiencia mucho más envolvente.

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Para quienes juegan en consola, el modo de baja latencia ayuda a que la respuesta sea más rápida durante las partidas.