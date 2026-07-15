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Si estás pensando en renovar tu televisión sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una de las ofertas más atractivas del momento. La Hisense QD6S de 55 pulgadas se encuentra a un costo de tan solo $6,299.00, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan una Smart TV con resolución 4K, tecnología QLED y funciones inteligentes a un precio difícil de igualar.
Gracias a este descuento, es posible llevar a casa un modelo que destaca por su gran calidad de imagen y compatibilidad con las principales plataformas de streaming, ideal para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos.
¿Por qué vale la pena comprar la Hisense QD6S de 55 pulgadas?
La Hisense QD6S incorpora un panel QLED 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles), capaz de ofrecer colores más vivos, mejor nivel de brillo y un mayor contraste frente a los televisores LED tradicionales. Además, integra tecnologías pensadas para mejorar la experiencia de entretenimiento.
Entre sus principales características destacan:
- Pantalla QLED de 55 pulgadas con resolución 4K Ultra HD.
- Compatibilidad con Dolby Vision para imágenes más realistas.
- Audio envolvente con Dolby Atmos.
- AI 4K Upscaler, que mejora el contenido de menor resolución.
- Sistema Fire TV, con acceso a Netflix, Prime Video, Disney+, Max, YouTube y más.
- Compatibilidad con Alexa mediante control remoto por voz.
- Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI y USB.
- Modo de juego para reducir la latencia durante las partidas.
Una opción ideal para cine, series y videojuegos
Las 55 pulgadas representan uno de los tamaños favoritos para salas y recámaras amplias, ya que ofrecen una experiencia inmersiva sin ocupar demasiado espacio.
Además, gracias a su resolución 4K y la tecnología de escalado inteligente, incluso el contenido Full HD luce con mayor nitidez. Si acostumbras ver películas o eventos deportivos, el soporte para Dolby Vision y Dolby Atmos brinda una experiencia mucho más envolvente.
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Para quienes juegan en consola, el modo de baja latencia ayuda a que la respuesta sea más rápida durante las partidas.
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