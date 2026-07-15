Mundo | 15-07-26 | 12:51 | Actualizada | 15-07-26 | 13:46 |

Lima. Más de 500 peruanos se llaman Haaland en honor al delantero de la selección de Noruega y del Manchester City, según reveló el Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec) de tras la reciente participación del delantero nórdico en el , donde llegó hasta los cuartos de final.

De acuerdo con el registro civil del país andino, cuya selección no alcanzó a clasificarse para el Mundial, un total de 560 personas se llaman en algunos de sus nombres y e incluso algunos fueron nombrados por sus padres con los nombres y apellidos del futbolista.

Son 468 los que llevan a Haaland como algunos de sus nombres, mientras que 91 fueron nombrados como Erling Haaland y cuatro más como Erling Braut Haaland, incluyendo el apellido materno que el jugador noruego ha lucido en su camiseta durante esta Copa del Mundo.

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Griezmann, Yamal y Mbappé inspiran a peruanos para nombrar a sus hijos

Haaland no es el único futbolista que ha inspirado a los peruanos a dar nombre a sus hijos, pues según reportó el Reniec a los pocos días de iniciar el Mundial, este es el panorama:

🏆 El "Top 5" de los más populares

  • Griezmann: 1,502 peruanos
  • Yamal: 1,241 peruanos
  • Salah: 319 peruanos
  • Mbappé: 238 peruanos
  • Pedri: 175 peruanos

El resto del equipo: De Bellingham al 'Dibu'

Mientras, otros astros del fútbol también dejan su huella en los registros:

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  • Neuer da nombre a 139 peruanos,
  • Bellingham a 125,
  • Lewandowski a 106,
  • Rashford a 33,
  • Harry Kane a 30,
  • Rodrigo De Paul a 27,
  • Luka Modric a 20,
  • Vinícius Junior a 14,
  • Lukaku a 11,
  • Kai Havertz a 9,
  • 'Dibu' a 8,
  • Dembelé a 5,
  • Courtois a 2,

Los más exclusivos (Solo 1 en el país)

La lista la cierran con una sola aparición:

  • Michael Olise a 1 y
  • 'Bicho' (apelativo usado en España para Cristiano Ronaldo) a 1

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