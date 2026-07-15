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Lima. Más de 500 peruanos se llaman Haaland en honor al delantero de la selección de Noruega y del Manchester City, según reveló el Registro Nacional de Identificación Civil (Reniec) de Perú tras la reciente participación del delantero nórdico en el Mundial 2026, donde llegó hasta los cuartos de final.
De acuerdo con el registro civil del país andino, cuya selección no alcanzó a clasificarse para el Mundial, un total de 560 personas se llaman Haaland en algunos de sus nombres y e incluso algunos fueron nombrados por sus padres con los nombres y apellidos del futbolista.
Son 468 los que llevan a Haaland como algunos de sus nombres, mientras que 91 fueron nombrados como Erling Haaland y cuatro más como Erling Braut Haaland, incluyendo el apellido materno que el jugador noruego ha lucido en su camiseta durante esta Copa del Mundo.
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Griezmann, Yamal y Mbappé inspiran a peruanos para nombrar a sus hijos
Haaland no es el único futbolista que ha inspirado a los peruanos a dar nombre a sus hijos, pues según reportó el Reniec a los pocos días de iniciar el Mundial, este es el panorama:
🏆 El "Top 5" de los más populares
- Griezmann: 1,502 peruanos
- Yamal: 1,241 peruanos
- Salah: 319 peruanos
- Mbappé: 238 peruanos
- Pedri: 175 peruanos
El resto del equipo: De Bellingham al 'Dibu'
Mientras, otros astros del fútbol también dejan su huella en los registros:
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- Neuer da nombre a 139 peruanos,
- Bellingham a 125,
- Lewandowski a 106,
- Rashford a 33,
- Harry Kane a 30,
- Rodrigo De Paul a 27,
- Luka Modric a 20,
- Vinícius Junior a 14,
- Lukaku a 11,
- Kai Havertz a 9,
- 'Dibu' a 8,
- Dembelé a 5,
- Courtois a 2,
Los más exclusivos (Solo 1 en el país)
La lista la cierran con una sola aparición:
- Michael Olise a 1 y
- 'Bicho' (apelativo usado en España para Cristiano Ronaldo) a 1
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