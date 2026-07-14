El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que hoy 14 de julio de 2026 finalizan de manera formal las clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Al concluir las actividades en las aulas, las familias de los menores inscritos en instituciones públicas de nivel primaria centran su atención en la adquisición de los insumos indispensables para el siguiente ciclo.

Es bajo este contexto que el programa del Gobierno de México, denominado Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles "Rita Cetina" Primaria, adquiere un papel prioritario para mitigar los gastos del entorno familiar.

Uniformes y útiles escolares para secundaria (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

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Proceso de entrega de tarjetas

De acuerdo con las reglas de operación y la información oficial difundida por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el apoyo económico consiste en una entrega de 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante registrado en el padrón de beneficiarios.

Para las familias con dos alumnos de primaria inscritos de manera formal, el monto asciende a los 5 mil pesos anuales, depositados de forma directa en las cuentas del Banco del Bienestar, sin intermediarios y de manera gratuita.

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El proceso de bancarización para los beneficiarios que realizaron su trámite digital en el mes de marzo y obtuvieron un resultado favorable se encuentra en marcha. La entrega de tarjetas bancarias se realiza desde el pasado 18 de mayo y continúa activa hasta el próximo 31 de julio de 2026 y los apoyos se depositarán en agosto.

Para recoger la tarjeta bancaria, la madre, padre o tutor legal registrado en la plataforma digital debe presentarse en la sede asignada con la documentación correspondiente en copia fotostática:

Identificación oficial vigente de la persona adulta responsable (original y copia).

Acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP) del tutor.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses de antigüedad).

Acta de nacimiento y CURP del menor de edad inscrito en el plantel de educación básica.

La tarjeta de débito se entrega dentro de un sobre sellado. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) recomienda verificar de forma inmediata que los 16 dígitos del plástico coincidan de manera exacta con los números impresos en la papeleta interna que contiene el NIP (Número de Identificación Personal) provisional.

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¡Atención mamás, papás y tutores! 👨‍👩‍👧‍👦 La entrega de las tarjetas de la #Beca #RitaCetina para primaria comienza el 18 de mayo. 💳🪙



📆 En agosto recibirán un pago de $2,500 para útiles y uniformes, para que las y los estudiantes lleguen con las mismas condiciones a las aulas. 🎒 pic.twitter.com/w76TIRsUDX — SEP México (@SEP_mx) April 23, 2026

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