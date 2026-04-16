A través de sus redes sociales, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó sobre la resolución relacionada con el registro de la marca “Ministra del Pueblo”, tras el rechazo emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y su posterior revisión por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Batres señaló que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA declaró la nulidad de la resolución del IMPI, mediante la cual se le había negado el registro de la marca.

La solicitud fue presentada en 2024, cuando la ministra buscó el registro legal del nombre con el que ha sido identificada, con el propósito de utilizarlo durante su actividad pública.

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En el comunicado se detalla que, en su momento, el IMPI debió conceder el registro "al no haber tenido registrada ninguna denominación similar, pues no es contraria al orden público ni contraviene disposición legal alguna".

No obstante, el IMPI determinó que el nombre “Ministra del Pueblo” podría generar confusión con el cargo de ministra de la SCJN, el cual se elige por voto popular. Ante ello, la Sala Especializada resolvió por unanimidad que dicha negativa fue ilegal.

El documento también recuerda que el IMPI ha otorgado registros similares, como “Máynez Presidente de México”, “Yúnez Mi Senador”, “Diputado en línea” e incluso “Presidente” (en referencia a una marca comercial de una bebida), los cuales se mantienen vigentes.

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Ante esta situación, la ministra promovió un juicio contencioso administrativo ante el TFJA, cuya Sala especializada le dio la razón al considerar que la actuación de la autoridad administrativa no fue congruente, exhaustiva ni completa.

Como resultado, Batres podrá continuar utilizando la denominación “Ministra del Pueblo”.

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