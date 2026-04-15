Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó emitir una nueva resolución con perspectiva de género sobre el caso de una mujer migrante que fue condenada a 27 años y seis meses de prisión por el homicidio agravado de su hija menor con discapacidad, quien tenía 21 heridas en el cuerpo según la necropsia.

En sesión del Pleno, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, ponente del proyecto, detalló que la mujer, embarazada al momento de los hechos, fue sentenciada de manera definitiva por homicidio agravado, en razón de parentesco consanguíneo.

De acuerdo con la ministra ponente, las personas juzgadoras sustentaron esta condena en una “prueba circunstancial”, valorada a partir de ideas preconcebidas sobre la maternidad, asumiendo que, por su su madre, ella era la única persona responsable del bienestar de la niña.

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Herrerías Guerra argumentó que el caso no se juzgó con el principio de presunción de inocencia. Por ello, propuso que el Tribunal Colegiado dicte una nueva resolución libre de estereotipos y sustentada en “pruebas suficientes y válidamente valoradas”.

“El Tribunal Colegiado partió de la utilización de estereotipos discriminatorios relacionados con la maternidad, para tener por constituida la prueba circunstancial”, expuso.

Sin embargo, la ministra resaltó que de ninguna forma su proyecto insinúa que las mujeres son incapaces de cometer un delito ni se presupone sobre la responsabilidad penal de la quejosa en el caso concreto.

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El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz advirtió que por el simple hecho de ser mujer se asumió que le correspondía el cuidado de la menor con discapacidad y “ni por sospecha” se pensó en posible responsabilidad de la pareja anterior.

“En automático, buscaron sancionar a la mujer. Podría abordarse con la perspectiva interseccional porque es pobre, es mujer y es migrante”, dijo.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien se manifestó a favor del proyecto, defendió que esta decisión no implica dejar sin castigo a los culpables de este asunto ni anticipa pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad de la quejosa.

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