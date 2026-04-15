Especialistas consultados por EL UNIVERSAL señalan que los contenidos del portal Infodemia MX, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), pueden clasificarse como propaganda debido a la cantidad de publicaciones vinculadas con la Cuarta Transformación. Además, subrayan que el proyecto no cumple con las características de un medio especializado en verificación, como transparentar su metodología.

En 2025, seis de cada 10 “desmentidos” que fueron publicados por el portal están relacionados con figuras y gobiernos de la 4T, de acuerdo con un análisis realizado por este diario con base en registros públicos de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA).

Figuras políticas como Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, así como temas que refieren a gobiernos morenistas, reformas constitucionales y megaobras aparecen en los titulares del 62% de los desmentidos publicados por Infodemia MX el año pasado.

De acuerdo con los datos analizados por este diario, la proporción de contenidos relacionados con la 4T ha incrementado de manera sostenida desde 2022. La frecuencia de publicación y aumento coincide con procesos electorales o momentos de relevancia para la agenda oficialista.

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Los “desmentidos” a favor de la 4T

Los datos indican que el portal del SPR realizó 6 mil 421 publicaciones entre el mes de julio de 2022 a enero de 2026, siendo el 92% de estas los contenidos denominados como “desmentidos” (5 mil 914). Aunque Infodemia MX nació en 2020, durante el auge de la pandemia de Covid-19 en el país, el registro de publicaciones en la PNDA comienza en el año 2022.

Los “desmentidos”, según el propio portal gubernamental, parten de la identificación de noticias falsas que circulan en redes sociales y que luego se verifican con “las fuentes directas”.

EL UNIVERSAL clasificó estas publicaciones a partir de las palabras en sus titulares y encontró que, entre julio de 2022 y enero de 2026, el 45.16% del contenido estaba vinculado con la 4T. En ese lapso, Infodemia MX difundió 2 mil 196 desmentidos relacionados con figuras políticas del movimiento, gobiernos morenistas, así como instituciones y asuntos de interés público asociados con su gestión.

Noé Hernández, Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), señala en entrevista para este diario que la labor el portal puede clasificarse como un órgano de propaganda al privilegiar temas vinculados a los gobiernos y figuras de Morena y sus aliados.

“Infodemia MX ha funcionado como un elemento de propaganda porque disputa el sentido político de la información (...), esto no quiere decir que el portal no pueda difundir datos objetivos, pero en el espacio público se inserta en una disputa ideológica que le brinda un matiz de propaganda”, explica el especialista.

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Durante el periodo analizado, el portal difundió 247 desmentidos sobre cambios legales impulsados desde la 4T, como la reforma judicial y electoral, modificaciones al Código Fiscal y a la Ley de Amparo, entre otras iniciativas.

También difundió 119 desmentidos que mencionan de forma directa al partido Morena y 109 que aluden a megaobras emblemáticas de las últimas dos administraciones federales, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

La proporción de desmentidos vinculados a la 4T ha cambiado año con año. Mientras en 2022, este contenido representaba 25.83% del total de desmentidos de ese año, para 2025 el porcentaje se elevó a 62.93%.

Sheinbaum y AMLO, los más mencionados

La Presidenta Claudia Sheinbaum es la persona que más aparece en los “desmentidos” con 346 menciones, le sigue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con 330 referencias. Otros personajes de la 4T mencionados con frecuencia son Clara Brugada con 28 alusiones y Delfina Gómez con 22.

La frecuencia con la que se menciona a la Presidenta Sheinbaum ha cambiado a lo largo del tiempo. Durante julio a diciembre de 2022, la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México tuvo un total de 6 menciones y en 2023 alcanzó apenas 37 alusiones en los titulares, cosa que cambió para 2024, cuando se habló de ella en al menos 128 ocasiones. La mayoría de estos contenidos se vinculan con su campaña presidencial

“Falso que se utilicen recursos públicos para ‘inflar’ la campaña de Claudia Sheinbaum”, “Falso que Claudia Sheinbaum y Mario Delgado compren votos en reclusorios de la CDMX”, son algunos de los titulares de 2024.

Los demás candidatos que participaron en la última contienda presidencial se encuentran muy lejos de esta frecuencia en los titulares de Infodemia MX. En 2024, Xóchitl Gálvez fue mencionada apenas en 33 ocasiones, mientras que Jorge Álvarez Máynez sólo siete.

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Ante este panorama, “es claro que en Infodemia MX se realizó propaganda en apoyo electoral a Sheinbaum con recursos públicos”, puntualiza Noé Hernández, pues, señala que el portal “se recargó hacia la defensa de su campaña política”.

El patrón de un mayor número de menciones durante campañas electorales se repite con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien fue mencionada 21 veces en 2024. Un caso similar es el de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien fue referenciada 19 veces en 2023.

Los titulares del portal del SPR también han incluido a figuras críticas de la 4T o sus políticas. La exministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, fue mencionada en 14 ocasiones, nueve de ellas en 2024, generalmente en combinación con actores del oficialismo. De forma similar, el exfuncionario Genaro García Luna aparece en al menos 13 desmentidos.

En contraste, los partidos distintos a Morena apenas acumulan 11 menciones en conjunto. También se registran referencias a expresidentes de otras fuerzas políticas: Vicente Fox, con 8; Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, con 7 cada uno; y Felipe Calderón, con al menos 4 menciones.

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La agenda internacional de Infodemia MX

Entre 2022 y 2026, Infodemia publicó mil 697 desmentidos relacionados con asuntos internacionales, que representan un 28.69% del total de estos contenidos. La tercera persona más mencionada en estas publicaciones es el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha aparecido en 123 titulares: tres en 2022, cuatro en 2023; en 2024 acumuló 60 menciones, las cuales disminuyeron a 49 para el año siguiente.

Entre algunos de los titulares que mencionan al presidente estadounidense se encuentran: "Falso que durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos 'tenía la mayor economía' de la historia del país” y "Falso que ninguna persona murió durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021 como afirmó Donald Trump”.

El cuarto lugar en menciones lo ocupa el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acumuló 49 referencias de 2022 a 2026, saltando de 3 menciones en 2023 a 24 apariciones en titulares durante 2024, año en que se realizaron las elecciones presidenciales en su país.

En Latinoamérica “la política se hace a través de los medios”, señala Noé Hernández, quien identifica una polarización de bloques ideológicos a nivel internacional “el discurso ideológico de derecha e izquierda”. De esta manera, entre los personajes internacionales mencionados por Infodemia MX se pueden encontrar a exponentes de ambas corrientes ideológicas.

Hernández puntualiza en que el portal, al ser un órgano que responde a los intereses del gobierno de México, también lo hace a los intereses de sus aliados, “Infodemia responde a los gobiernos progresistas y para ellos el enemigo es la derecha, eso queda muy claro”, afirma.

Otros personajes del ámbito internacional con presencia en los desmentidos de Infodemia MX son el expresidente de Estados Unidos Joe Biden, con 44 menciones, Gustavo Petro con 44 menciones y la exvicepresidenta Kamala Harris, con 37 referencias en titulares.

En menor medida aparecen el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con 25 menciones; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el mandatario argentino, Javier Milei, ambos con 16; así como el presidente de Chile, Gabriel Boric, con 11 registros.

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¿Propaganda o combate a la desinformación?

Pese a que, en su página web, el portal del SPR señala que su objetivo es “combatir la infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas, y ofrecer a las audiencias digitales un espacio de información verificada”, Daniela Mendoza, directora general de Verificado MX señala que Infodemia MX carece de los elementos que definen a un medio especializado en la verificación de contenido.

“No cuentan con una metodología clara. Dicen que se dedican a desmentir noticias falsas, pero no especifican exactamente cómo”, advierte en entrevista Mendoza

Mendoza explica que Infodemia MX tampoco contrasta la información que publica y también suele utilizar como fuente única la información proporcionada por el gobierno mexicano, una práctica inadmisible para los principios de verificación y periodísticos más básicos.

“Una cosa es que los gobiernos tengan campañas educativas y cívicas para combatir la desinformación, pero otra muy distinta es que se pongan a verificar dentro del combate a la desinformación. Ahí hay un conflicto de interés inherente, pues se vuelven juez y parte. La idea de que los gobiernos asuman el rol de árbitros de la verdad es un tema de debate, porque ellos mismos validan su narrativa y pueden descalificar críticas legítimas etiquetándolas como noticias falsas”, sostiene Mendoza.

“Al final también se promueve la desconfianza en los medios de comunicación. Para asegurar la independencia editorial, un proyecto financiado con dinero público no debería realizar verificación de datos, sino que el gobierno debería enfocarse en la transparencia proactiva y la alfabetización mediática”, agrega la periodista.

Aunque, según el análisis de este diario, Infodemia MX sólo ha mencionado a medios de comunicación en 30 titulares, durante labor cotidiana se dedica a “desmentir” contenidos periodísticos sin aludirlos de forma directa en el texto. En su lugar, el portal recurre a capturas de pantalla de notas periodísticas o a fragmentos de videos publicados por los medios.

A la opacidad del portal gubernamental se suma el hecho de que también ha incurrido en desinformación. El ejemplo más reciente ocurrió a finales de marzo, cuando circularon videos de una mujer que tomaba el sol en un balcón de Palacio Nacional. Aunque Infodemia MX calificó las imágenes como falsas e incluso señaló el uso de inteligencia artificial, la presidenta Claudia Sheinbaum terminó confirmando su veracidad, por lo que el portal del SPR ofreció una disculpa.

Metodología: Los titulares de los desmentidos de “Infodemia MX” fueron analizados mediante procesamiento de lenguaje natural utilizando scripts de Python, los cuales se ejecutaron sobre la base de datos extraída de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para categorizar los registros de forma automática. La clasificación y optimización del código se realizaron con la asistencia del modelo de inteligencia artificial Gemini, de Google, aplicando una lógica de categorías mutuamente excluyentes para que cada desmentido fuera contabilizado en un solo rubro temático.