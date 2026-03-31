El titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le haya llamado la atención con un “jalón de orejas”, después de que su iniciativa Infodemia desinformara diciendo que la mujer captada tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional era inteligencia artificial.

Cuestionado por La Saga al salir de una reunión en Palacio Nacional con la Mandataria federal, el funcionario adelantó que se mantiene como coordinador de Infodemia y que acudió por cuestiones de comunicación.

“Era falsa hasta la información que teníamos en el momento. Está aclarado en el documento. Ya rectificamos. Hay que rectificar cuando se tienen los elementos. Eso se hace en el periodismo todo el tiempo”, justificó.

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Sin embargo acusó, sin presentar ninguna prueba, que todo el grupo y toda la red del empresario Ricardo Salinas Pliego se ha encargado de “magnificar” el asunto.

En la “Mañanera del Pueblo” de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la autenticidad del video en el que se observa a una mujer asoleándose en este recinto histórico y garantizó que, aunque no está explícitamente prohibido hacer eso, la persona fue sancionada.

“No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, afirmó la titular del Ejecutivo.

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De acuerdo con Sheinbaum, al principio el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que “no”, que “nunca nadie había salido a tomar el sol”. No obstante, revisaron y concluyeron que sí había habido una persona sentada en la ventana ese día.

Tras esto, Infodemia publicó una rectificación en donde señaló que el jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo desmintió la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales, pero que apenas este 30 de marzo información oficial confirmó que dicho contenido era real.

“Por esta razón, Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”, expresó.

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