Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “liquidó” los asuntos de créditos fiscales del conglomerado empresarial Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego.

En sesión del Pleno y por unanimidad, se declaró sin materia a dos recursos de reclamación 596/2025 y 594/2025, bajo las ponencias de los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Sara Irene Herrerías Guerra, respectivamente, ya que los asuntos principales de los que derivaron habían sido resueltos.

Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó, posterior a esta resolución del Alto Tribunal, que aún queda pendiente de resolución un juicio de amparo, respecto a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener información de las cuentas bancarias de Ricardo Salinas.

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acudió al 30 Aniversario del programa de espectáculos Ventaneando el pasado 22 de enero de 2026. Foto: Edgar Negrete/ Cuartoscuro

Sobre este asunto, detalló que se han promovido un total de cuatro procedimientos de impedimentos y dos reclamaciones, que ya fueron resueltas.

“Con estos dos asuntos [resueltos en sesión de este jueves], culmina una serie de 93 procedimientos consistentes en juicios de amparos, recursos de reclamación, promoción de impedimentos y de conflictos competenciales que promovieron e interpusieron las empresas del conglomerado para evitar y retrasar el pago de impuestos que sumaron un total de 49 mil 39 millones 858 mil 410 pesos”, acusó la llamada “ministra del Pueblo” en un comunicado.

De acuerdo con Batres Guadarrama, la “estrategia dilatoria” de Grupo Salinas inició en 2011, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó un crédito fiscal a la empresa Total Play por la cantidad de 645 millones 763 mil 197 pesos, por concepto de ISR del ejercicio fiscal 2008, tras realizar “deducciones indebidas” relacionadas con su actividad comercial.

En el año 2020, se recibió en el Máximo Tribunal el amparo directo relativo a dicho crédito fiscal.

A partir de ese año, dijo, las empresas de Salinas Pliego promovieron, además de ese juicio, nueve amparos directos en revisión, de los cuales derivaron 45 recursos de reclamación, 34 impedimentos y cuatro conflictos competenciales.

“Después de seis años, con una nueva integración de la Suprema Corte, la justicia federal pudo resolver las controversias sobre los créditos fiscales aplicables a las empresas Total Play, Nueva Elektra del Milenio, Grupo Elektra y TV Azteca”, celebró la ministra.

Ministra Lenia Batres Guadarrama en sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 2 de marzo de 2026. Foto: Especial

Lenia Batres consideró que estas resoluciones judiciales permiten materializar el cumplimiento del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política, que señala que es obligación de la totalidad de los mexicanos contribuir a los gastos públicos municipal, estatal y federal.

