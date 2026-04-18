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Miles de personas se concentraron desde primera hora de la tarde en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta Comunidad y fue aclamada con gritos de "¡Presidenta!".
"¡Para allá vamos!", dijo Machado en la plaza madrileña a los manifestantes, que reclamaban "elecciones, elecciones". "Aquí estamos iniciando el regreso a casa", aseguró.
"Son muchos de ustedes quienes han encontrado en esta gran nación acogida, afecto, cariño, quienes han aprendido, trabajado, ahorrado, preparando un día, preparándonos para ese día", añadió la política de 58 años.
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"Todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre", añadió, aludiendo al periodo de gobierno del chavismo en Venezuela, repartido principalmente entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York para ser juzgado en una operación militar estadounidense en enero, y le sustituyó una figura cercana a él, Delcy Rodríguez.
Seguidores de Machado pidieron "¡libertad!"
Los seguidores de Machado también pidieron "¡libertad!" y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.
"Con toda esta energía que estoy sintiendo de ustedes, vamos a volver a Venezuela", dijo la opositora venezolana, que estuvo acompañada en el balcón por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que prometió entregar la medalla de la ciudad de Caracas en un futuro no muy lejano.
Ayuso también se dirigió a los congregados y les aseguró que "Madrid es la casa de la libertad". "Desde aquí alzamos la voz por la libertad en Venezuela y en Cuba", dijo.
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Machado también estuvo junto a la hija de Edmundo González, Carolina González, quien recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid -que sólo se entrega a representantes de países-, en nombre de su padre, que no pudo acudir al acto por motivos de salud.
Edmundo González posteó un video en X del discurso de su hija con el mensaje: "Recibo la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid con el corazón lleno de gratitud. Esta distinción se otorga a jefes de Estado, y al concedérmela, la Comunidad de Madrid reconoce algo que va mucho más allá de mi persona. Reconoce la gesta del pueblo venezolano, su compromiso democrático sostenido durante años durísimos, y la dignidad con la que millones hemos tenido que dejar nuestra tierra, nuestra familia, la vida que habíamos construido. Y encontrar aquí, en Madrid, en España, una acogida generosa y humana que llevamos grabada en el alma".
Madrid es la ciudad de Europa donde residen más venezolanos y la mayor parte de los concentrados esta tarde en la céntrica Puerta del Sol fueron compatriotas de Machado que quisieron expresarle su apoyo.
Ondeando banderas de Venezuela y mostrando pancartas con lemas como "María Corina, esperanza y libertad", "Libertad para los presos políticos" o "Volver a casa a la venezolana", los concentrados ovacionaron con pasión a su líder cuando apareció.
Antes, y durante horas, gritaron "libertad", "fuera Delcy", "María Corina presidenta" o "elecciones", y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos.
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La concentración de hoy en la Puerta del Sol es el acto central de la visita de Machado a España, que se inició el viernes con reuniones con líderes conservadores españoles como Alberto Núñez Feijóo (PP) Santiago Abascal (Vox).
Entre ayer y hoy, Machado se ha reunido con líderes conservadores como Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y ha confirmado que no se verá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
También ha ofrecido una rueda de prensa en la que insistió en la necesidad de celebrar elecciones libres en Venezuela y agradeció al presidente de EU, Donald Trump, que "arriesgara la vida de sus ciudadanos" para deponer a Maduro.
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cc/mcc
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