Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que su gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chiita Hezbolá y establecer "relaciones pacíficas" entre ambos países.

"Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al gabinete para que las iniciara lo antes posible", afirma Netanyahu en una nota publicada por su oficina.

"Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano", agregó.

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Israel "acoge con satisfacción el llamamiento realizado hoy por el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut", añadió, aludiendo al anuncio, horas antes, delprimer ministro del Líbano, Nawaf Salam, quien ordenó a las fuerzas de seguridad del país que eliminen de la capital las armas que no están en manos del Estado, una medida que probablemente va dirigida contra Hezbolá.

Sin embargo, el presidente libanés, Michel Aoun, exigió un cese el fuego antes de sentarse a negociar con Israel.

“La única solución a la situación a la que se enfrenta Líbano es un alto el fuego con Israel que conduzca a negociaciones directas entre ambos países”, señaló Aoun, en declaraciones publicadas por la Presidencia libanesa.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE

En Irán advierten "respuestas fuertes" ante ataques de Israel

El anuncio se produce un día después del ataque masivo que lanzó Israel contra Líbano el miércoles.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que la continuidad de los ataques israelíes contra Líbano acarrearía “costos explícitos y respuestas FUERTES”, al tiempo que insistió en que un alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán se extendía a Líbano. Israel no estuvo de acuerdo.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques que Israel lanzó el miércoles sin previo aviso mataron al menos a 203 personas e hirieron a más de mil. El ejército israelí afirmó que atacó sitios de Hezbolá, pero varios bombardeos alcanzaron zonas comerciales y residenciales densamente pobladas durante la hora pico, lo que provocó numerosas víctimas civiles. El presidente libanés Joseph Aoun calificó los ataques de “bárbaros”.

Los ataques israelíes continuaron el jueves contra el sur de Líbano. Israel también indicó que en los bombardeos murió Ali Yusuf Harshi, asistente y sobrino del líder de Hezbolá, Naim Kassem. Hasta el momento, el grupo armado no ha hecho ningún comentario.

De acuerdo con NBC News, el presidente estadounidense Donald Trump le pidió a Netanyahu desescalar los ataques contra Líbano para evitar el colapso del cese el fuego.

La petición se produjo durante una conversación telefónica mantenida ayer, poco después de que Netanyahu prometiera públicamente continuar con los ataques contra Líbano, dijo NBC News, que citó como fuente a un alto cargo del gobierno de Trump.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó ayer que Israel había acordado "moderar su actuación" con respecto al Líbano para facilitar las negociaciones con Irán.