El alto el fuego en la guerra en Irán parece cada vez más frágil tras el bombardeo de Israel en Beirut, el continuo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si las conversaciones previstas para el sábado podrán encontrar puntos en común.

Tanto Irán como Estados Unidos ejercieron presión luego de que ambos bandos declararon victoria tras el anuncio de una tregua el martes por la noche; el miércoles los ataques por parte de Israel continuaron y la Republica Islámica acuso violaciones al acuerdo.

El número de muertos por el ataque israelí fue el más alto registrado en un solo día en el Líbano durante las más de cinco semanas de la guerra entre Israel y Hezbolá. Sigue aquí cada detalle de la jornada de este jueves en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:29 AM Bombardeos israelíes en Líbano hacen que las negociaciones "no tengan sentido", afirma presidente de Irán Los bombardeos del miércoles en Líbano, que mataron a más de 200 personas, ponen de manifiesto el "incumplimiento de los compromisos" por parte de Israel, lo que "hace que las negociaciones no tengan sentido", consideró el jueves el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

"Nuestras manos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", agregó en X el mandatario, en vísperas de las conversaciones previstas para este fin de semana entre Washington y Teherán, con la mediación de Paquistán.



Mundo 08:24 AM Primer ministro de Paquistán denuncia "agresión" de Israel contra Líbano El primer ministro Paquistán, Shehbaz Sharif, condenó este jueves la "agresión continua de Israel contra Líbano", en vísperas de las negociaciones previstas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Pakistán "hace esfuerzos sinceros a favor de la paz regional" y por eso "se convocaron negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos", indicó su oficina en un comunicado.



Mundo 08:23 AM Guerra en Irán podría hundir a 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria El conflicto en Medio Oriente podría sumir a unas 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria, con la posibilidad de que el problema se agrave aún más, alertó el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En su tradicional discurso de apertura previo a las reuniones de la primavera boreal, que comienzan el martes, la jefa del FMI afirmó que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembros "situada en algún punto entre 20.000 y 50.000 millones de dólares", dependiendo de si el alto el fuego se mantiene.

"Habría sido peor sin políticas sólidas por parte de la mayoría de las economías emergentes (...) y contamos con los recursos necesarios para hacer frente a este choque", aseguró Georgieva.





Mundo 08:22 AM Israel afirma que Hezbolá "anhela un alto el fuego" tras intensificar su ofensiva El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que el grupo chií libanés Hezbolá "anhela un alto el fuego" tras la intensificación de la ofensiva israelí en el sur del Líbano.

En un videomensaje publicado en sus canales, Katz afirmó que la operación militar en curso ha supuesto un duro golpe para el grupo armado, que, según dijo, "anhela un alto el fuego", y acusó a Irán de presionar en ese sentido por temor a que Israel logre "aplastarlo".

Según Katz, más de 200 combatientes de Hezbolá fueron abatidos en la última jornada, lo que eleva a más de 1.400 el total de muertos en la campaña, cifra que, aseguró el ministro, supera ampliamente la registrada "durante la Segunda Guerra del Líbano", ocurrida en 2006.



Mundo 08:14 AM Aliados de la OTAN "no entienden nada" sin que se les presione: Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar este jueves a sus aliados de la OTAN al afirmar que estos "no entienden nada" sin que se les presione.

"¡Ninguna de estas personas, incluyendo nuestra propia, muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les pusiera bajo presión!", escribió en su red Truth Social.

Mundo 08:10 AM Israel reabre Explanada de las Mezquitas, cerrada desde hace 40 días, por la guerra contra Irán Israel reabrió el acceso a la Explanada de las Mezquitas, cerrada desde hace 40 días en el marco del conflicto en Medio Oriente a causa de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas en el país asiático.

La oficina del gobernador palestino de Jerusalén señaló en un comunicado en redes sociales que "alrededor de 3 mil fieles" han podido rezar a primera hora del día en la mezquita de Al Aqsa "a pesar de las estrictas medidas impuestas por la ocupación, incluida la comprobación de identidades y la prohibición de entrada a varios jóvenes".





Mundo 07:59 AM La Organización Marítima Internacional rechaza peajes en Ormuz; "sentaría un precedente peligroso", dice El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha expresado el rechazo del organismo de Naciones Unidas responsable de la seguridad y la protección del transporte marítimo a cualquier mecanismo que implique la imposición de peajes al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, ya que "sentaría un precedente peligroso".





Mundo 07:54 AM Sube precio del petróleo de Texas a casi 100 dólares El petróleo de Texas sube a casi 100 dólares tras el inicio inestable de la tregua de Irán y Estados Unidos.



Mundo 07:48 AM Irán niega que vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese a las exigencias de EU e Israel El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, negó que Teherán vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese a que es una de las principales exigencias de Estados Unidos e Israel en el marco del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra. "Las pretensiones y exigencias de los enemigos para limitar el programa de enriquecimiento de Irán son meros deseos que se irán a la tumba", afirmó Eslami a la agencia de noticias ISNA durante la ceremonia de homenaje por la muerte del líder supremo Alí Jamenei, muerto hace 40 días en un ataque lanzado por Estados Unidos e Israel.



Mundo 07:29 AM Israel reporta la muerte de asesor del líder de Hezbolá Israel anunció la muerte de Ali Yusuf Harshi, asesor del líder de Hezbolá, Naim Kassem. Hezbolá no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.



Mundo 07:18 AM El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió el jueves en una publicación en redes sociales que los continuos ataques israelíes contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán en el Líbano, tendrían "costos explícitos y respuestas FUERTES".



Mundo 07:17 AM Israel promete continuar atacando a Hezbolá en Líbano El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a Hezbolá "con fuerza, precisión y determinación".



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