En su penúltimo día de gira por Europa, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció una nueva inversión de 400 millones de dólares para el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Los recursos serán aportados por Vinci Airports y estarán destinados a la fusión y modernización de las terminales A y C de la terminal aérea regiomontana.

“Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo, que es la que va a tener Monterrey en un futuro, pero ya para el Mundial vamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos”, explicó el mandatario estatal.

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Agregó que la inversión permitirá mejorar significativamente la experiencia de los viajeros, especialmente rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Se va a notar esa inversión en el Mundial porque vamos a tener servicios de migración automáticos”, señaló.

Estos recursos se suman a otros 400 millones de dólares invertidos por la compañía aeroportuaria desde 2024, tras su participación estratégica en Grupo Aeroportuario Centro Norte.

El proyecto responde al crecimiento económico e industrial de Nuevo León, impulsado por el fenómeno del nearshoring y la llegada de inversiones extranjeras de alto impacto, factores que han incrementado la demanda de conectividad aérea tanto para pasajeros como para carga.

Con esta expansión, el Aeropuerto Internacional de Monterrey fortalecerá la posición de Nuevo León como uno de los principales centros logísticos, industriales y de negocios de América Latina.

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La nueva inversión de Vinci Airports representa además un voto de confianza en la estabilidad económica y el potencial estratégico de la entidad, consolidando una alianza de largo plazo orientada al desarrollo de infraestructura de clase mundial que acompañe el crecimiento sostenido del estado y su integración con mercados globales.

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