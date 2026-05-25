Con un gol de Carlos Rotondi en el minuto 94, el Cruz Azul se proclamó campeón del futbol mexicano al derrotar (1-2) a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

Sí, la Máquina volvió a levantar un título en la casa del equipo auriazul y a demostrar que se se siente bastante cómodo jugando ahí.

Joel Huiqui y sus dirigidos vinieron de atrás para vencer a la escuadra felina en CU y conquistaron la ansiada décima para la institución de La Noria.

El conjunto celeste prefirió no jugar los tiempos extra y, con una anotación in extremis, silenció el inmueble universitario y apagó las ulisiones de la afición presente.

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Luego de alzar el trofeo del futbol mexicano, el joven director técnico mexicano habló sobre lo que significó para él este momento.

"La décima es increíble, ganar un campeonato es maravilloso. Lo increíble es que empiezas perdiendo y la realidad es que el equipo se mostró muy maduro. Se cumplió el objetivo que es quedar campeón", declaró en conferencia de prensa.

El canterano del Cruz Azul también aprovechó para compartir su intención de quedarse al frente de esta institución y le mandó un mensaje a Víctor Velázquez.

"El presidente mencionó que le gustaría que me quedara y a mí me encantaría, entonces, solamente, falta que lo haga oficial. La realidad es que mi sueño está cumplido, [pero] a mí me encantaría quedarme", se sinceró.

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Joel Huiqui reconoció que ha "tenido grandes momentos" en La Máquina, tanto como jugador y ahora como entrenador, por lo que desea permanecer como timonel celeste.

De igual forma, aprovechó para dedicarles una mensaje a todos los seguidores cementeros y dejó en claro cuál es su siguiente objetivo.

"Felicidades a toda la afición del Cruz Azul que hizo un gran trabajo y esperemos ir por la decimoprimera", sentenció el estratega mexicano después de alcanzar la décima estrella.

El exjugador también compartió algunos detalles tácticos que ayudaron a que La Máquina derrotara a los Pumas.

"La Liguilla es así, a veces se complica el plan de partido, planeas y no funciona, pero la idea nuestra siempre proponer y jugar mucho mejor; atacar con orden y defender mucho mejor", puntualizó.