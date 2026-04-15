Washington. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de Argentina anunciaron este miércoles haber alcanzado un acuerdo ligado a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), lo que permite al país suramericano acceder a una nueva inyección de crédito de unos mil millones de dólares.

Con este monto son ya unos 15 mil millones de dólares a los que tiene acceso Buenos Aires dentro del programa de financiación a 48 meses acordado en abril de 2025 por un total de 20 mil millones de dólares.

"El impulso de las políticas se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto de 2026" explica el FMI en un comunicado en el que resalta la ratificación de la legislación "fundamental" destinada a formalizar la tenencia de activos financieros en manos de nacionales argentinos, a flexibilizar el mercado laboral, a sellar acuerdos comerciales o destrabar capital para la minería.

Lee también Si guerra en Irán persiste "debemos prepararnos para tiempos difíciles": directora del FMI; baja previsión de crecimiento global

El organismo considera que estas medidas mejoran la capacidad de Argentina para "gestionar shocks" y, en concreto, destaca que las reformas en el marco monetario y cambiario "están propiciando una mejora en las reservas de amortiguación, con compras de divisas por parte del banco central que superan los 5 mil 500 millones de dólares en lo que va del año".

"Sobre la base de los impresionantes logros en materia de estabilidad, se alcanzaron entendimientos sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así un acceso oportuno y sostenible a los mercados", subraya el FMI.

A su vez, la entidad considera que Argentina "continúa resistiendo bien los efectos de contagio derivados de la guerra en Medio Oriente" ante la mejora de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía y apunta que el conflicto ha estallado además en un contexto en el que, desde el año pasado, las empresas argentinas pueden por fin repatriar dividendos después de seis años de "cepo cambiario".

Lee también Escándalo en Argentina por caso $LIBRA; audios revelan supuestos pagos en efectivo a Milei durante campaña electoral

El FMI vuelve a elogiar en el texto la reducción de los niveles de pobreza cosechados hasta ahora por el Ejecutivo de Javier Milei y considera clave su política fiscal "de caja cero" basada en un enorme control del gasto público, la cual viene apoyada además por un crecimiento económico del 1.4% para este año, según estimó el propio organismo en su informe de Perspectiva Económica Global publicado ayer.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss