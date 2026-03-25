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Buenos Aires.— Decenas de miles de personas marcharon ayer en Buenos Aires en una jornada de memoria a 50 años del golpe de Estado que instauró una sangrienta dictadura en Argentina, en medio de tensiones por un legado que el presidente ultraderechista Javier Milei busca revisar.
Bajo la consigna “¡Nunca más!” que marcó a generaciones, la masiva movilización se extendió a lo largo del kilómetro que separa la Plaza de Mayo de la avenida 9 de Julio y desborda en las calles aledañas, completamente colmadas de gente. En un ambiente festivo y con pancartas que decían “No nos han vencido”, los manifestantes exigieron “¡que digan dónde están!”. Globos blancos se elevaron en el aire con fotos de los desaparecidos y la leyenda “Aún te estamos buscando”.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezaron la marcha, en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar en esta plaza por el paradero de sus hijos. Jorge Fleitas, cuyo hermano mayor fue desaparecido por los militares, explicó: “La dictadura fue terrorífica, cruel, inhumana, se llevó a mucha gente. Pero lo que no se tiene que llevar es la conciencia de que no queremos ese tipo de mundo”. Los organismos de derechos humanos calculan que la dictadura dejó 30 mil desaparecidos, una cifra discutida por el gobierno que la estima en menos de 9 mil.
Rocío Salomone, manifestante de 33 años, explicó a EFE que acudió a la movilización para “conmemorar la historia, para que se cuente lo que sucedió y que no vuelva a pasar”, y destacó la cantidad de personas jóvenes.
Las Abuelas han restituido la identidad de 140 nietos que fueron apropiados cuando eran bebés o nacieron en cautiverio y se calcula que quedan más de 300 por encontrar. “140 casos resueltos, qué les parece”, dijo en el escenario Estela de Carlotto, de 95 años y presidenta de la asociación. “Cada restitución de un nieto es la evidencia de las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado siniestro: desapariciones, asesinatos, robo, sustracción de menores y falsificación de documentos políticos”, añadió la histórica activista, cuyo nieto fue el 114 en ser hallado.
La Casa Rosada difundió un video en el cual acusa la supuesta “visión sesgada y revanchista” con la cual se ha estudiado la historia, que habría sido utilizada como un “instrumento de manipulación” por parte de la izquierda.
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