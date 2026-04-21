En el actual contexto de altos precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente en el que México se está endeudando para pagar los intereses y pérdidas acumuladas en las finanzas públicas por huachicol fiscal de 123 mil millones de pesos, sólo se justifica el subsidio al diésel, dijo el presidente del Observatorio Ciudadano de Energía, Francisco Barnés de Castro.

“Si algún combustible amerita subsidio es el diésel porque es el que tiene un impacto mayor sobre la inflación en productos básicos “, argumentó el exrector de la UNAM.

Se utiliza para transporte público y para el transporte de carga en su gran mayoría o para uso agrícola, explicó en entrevista en el marco del 4o Foro de Energía e Infraestructura organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Por el contrario consideró que dar un apoyo a las gasolinas es “absolutamente inconcebible” porque se beneficia a los dos deciles más altos de ingresos de la población y muy poco o nada a los que no tienen un automóvil.

Incluso, opinó que es mejor sacar de la canasta básica a las gasolinas, pues así ya no impacta en la inflación.

Fracking, insuficiente para autosuficiencia en producción de gas natural

De la propuesta para el fracking no convencional que está planeando el gobierno federal para ser autosuficientes en la producción de gas natural, afirmó que no es suficiente.

Sin embargo, para reducir la dependencia del exterior, dijo que sí contribuirá; para aminorar el riesgo de seguridad energética hay otras medidas que son más urgentes, necesarias y más efectivas.

No solo disminuye el riesgo sino que tiene un impacto económico y benéfico importante, aseguró.

Recordó que el gran usuario de gas en este país es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que le permitiría un almacenamiento estratégico en yacimientos agotados.

“Podría comprar en el verano para guardar en almacenamientos subterráneos y usarlo en invierno cuando el precio se dispara”, estableció.

Así el principal beneficiario será la CFE, y al mismo tiempo no transferirá los costos a las tarifas que están reguladas.

Situación de Pemex, la peor

Durante la conferencia magistral que ofreció en el foro del IMEF, Barnés advirtió que Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa por un momento de los más difíciles desde que fue creada.

“Pemex está en una de las peores condiciones de su historia, pese a la importante reducción de los derechos y cuantiosos recursos que se le inyectó “, manifestó.

Tiene un creciente problema financiero y presupuestal, así como adeudos con proveedores.

Huachicol fiscal, robo descarado

Del huachicol fiscal, mencionó que durante 2025 generó una pérdida acumulada para las arcas federales estimada en 123 mil millones de pesos.

“En los últimos años el robo descarado se ha disparado, generando un negocio redondo”, enfatizó.

Tan sólo por el cobro del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y el IVA a las gasolinas deja un hoyo para la Secretaría de Hacienda de 41 mil millones de pesos, destacó.

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