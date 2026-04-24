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Cuernavaca.- Elementos de la de la Fiscalía contra los feminicidios ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Ricardo ”N”, requerido por un juez de control por rociar con gasolina a su cónyuge e intentar prenderle fuego para privarla de la vida. La imputación es la posible comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa.

El hombre fue ubicado y asegurado en la colonia Buena Vista, en el municipio de Cuernavaca, para que comparezca en las próximas horas ante el juez que lo requiere.

De los hechos, la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio argumentó que se suscitaron el 18 de febrero del año en curso, cuando la víctima se encontraba descansando en su domicilio en el municipio de Cuernavaca.

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Al lugar llegó Ricardo ”N”, quien sin motivo alguno la golpeó y le roció con gasolina para prenderle fuego intentando privarla de la vida, sin embargo, fue auxiliada por su hijo y trasladada a un hospital en donde quedó internada, mientras el agresor escapó.

Al activarse el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio, la fiscalía especializada inició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación de Ricardo ”N”.

Ante ello, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo la orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, ejecutada por la AIC en el municipio de Cuernavaca.

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afcl

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