Jesús María, Ags.- Las gemelas Sofía y Sonia, de dos años, murieron en un incendio en una habitación de su casa, en la colonia Solar Jonacatique, en el municipio de Jesús María.

El incendio presuntamente fue provocado por una veladora en la cochera del inmueble y de ahí se propagó a la sala-comedor y después a la habitación de las niñas.

Las gemelas se encontraban solas en el momento de la tragedia, su madre había salido a llevar una solicitud de empleo y su padre y abuela a trabajar.

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Alrededor de las 10:00 horas de este 23 de abril de 2026, vecinos se percataron de que salían fuego y humo de la vivienda y se acercaron para tratar de ingresar, mientras otros reportaron al Sistema de Emergencias 911 de que se quemaba una casa ubicada en la calle Domingo.

Los vecinos utilizaron herramientas como picos para intentar abrir o derrumbar el inmueble.

El secretario de Seguridad del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que la casa tenía algunas veladoras y una se cayó y provocó el incendio.

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Un tío que estaba dormido al fondo de la casa, despertó al escuchar que vecinos golpeaban la puerta. Cuando se levantó y caminó al pasillo, vio el fuego activo pero a causa de las llamas ya no pudo llegar a la habitación.

Incluso el tío desconocía que las niñas estaban en la habitación, dijo Martínez Romo.

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