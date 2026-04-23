Sisal, Yucatán.- Continúa la devastación del ecosistema costero en Sisal, pues ahora habitantes de este puerto denunciaron la tala ilegal de manglares y el relleno de humedales en la zona oriente, rumbo al Club de Patos.

Señalaron que las actividades ocurren de forma visible sin intervención de autoridades locales ni estatales.

Los pobladores califican la situación como un “ecocidio” y aseguran que la afectación ambiental se ha intensificado en los últimos meses, incluso señalan como posibles responsables al comisario, Joaquín Galaz y a cooperativas turísticas que han invadido áreas de vegetación protegida para modificar el uso de suelo.

Lee también Conflicto en Normal de Ticul, Yucatán, se encuentra entrampado; alumnos rechazan propuesta de Secretaría de Educación

Vecinos denunciaron a Joaquín Galaz por su complicidad en la destrucción de manglares y relleno ilegal de terrenos. Fotos: Especiales.

Pobladores lamentan inoperancia de las autoridades

Hay que recordar que en octubre del año pasado, vecinos de este puerto denunciaron a Joaquín Galaz, por su complicidad en la destrucción de manglares y relleno ilegal de terrenos en la zona oriente de la entrada de este puerto.

En esa ocasión, señalaron que se realizaron trabajos con maquinaria pesada para extender arena extraída de la dársena del puerto de abrigo, utilizada como material de relleno.

Ante un nuevo atentado al ecosistema costero, lamentaron la ausencia de vigilancia efectiva por parte de instancias estatales, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Lee también Reportero es atacado a navajazos en Atoyac, Guerrero; presuntamente, intentaron asaltarlo

Por este escenario, solicitaron la intervención de autoridades federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables.

Únete a nuestro canal! ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg