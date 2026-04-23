Ticul, Yucatán.- El conflicto en la Escuela Normal de Ticul continúa entrampado, pues los alumnos rechazaron la propuesta de la Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY) de regresar a clases e insisten en el despido del director, Eliseo Galera Mata, y de Daniel Cocom, responsable de que se perdieran las becas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Como se informó, los estudiantes tomaron el plantel luego de enterarse de que la escuela no cumplió con la entrega de la documentación de 138 estudiantes, quienes se quedaron sin las citadas becas.

El problema derivó en acusaciones contra el director, a quien señalan de negligencia, de tratar mal a los alumnos y docentes.

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También insistieron en señalar a Daniel Cocom, encargado de Control Escolar, quien además es pariente político del director.

Evert Dzib Peraza, subsecretario de Educación Superior, indicó que realizan una investigación sobre las denuncias contra el director. | Foto: Especial.

Ante este conflicto, Evert Dzib Peraza, subsecretario de Educación Superior, acudió a la Normal para mediar y restablecer las labores académicas, a través de una mesa de diálogo con una comisión de seis alumnos, quienes plantearon sus demandas.

Sin embargo, los estudiantes se mostraron inflexibles, señalando que no habrá retorno mientras Eliseo Galera Mata permanezca en el cargo de director y Daniel Cocom, en el Departamento de Control Escolar.

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Los normalistas afirmaron que han sido víctimas de amenazas, intimidaciones y presiones para abandonar la protesta y regresar a clases.

Dzib Peraza indicó que realizan una investigación sobre las denuncias contra el director y señaló que las autoridades estatales de educación mantienen abierto el diálogo.

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JACL/cr