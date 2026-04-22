El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal con el fin de imponer diferentes multas y penas de cárcel por tala ilegal, cambio de usos de suelo de terreno forestal y la contaminación de ríos y el subsuelo. La minuta fue enviada al Senado de la República.

Por 450 votos a favor, los legisladores avalaron modificar el artículo 418 para imponer de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien ilegalmente desmonte, extraiga o destruya cualquier clase de vegetación natural recurso forestal maderable.

Además impusieron de dos a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles; o a quien haga actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal.

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“Cuando las conductas a que se refiere este artículo se realicen empleando armas de fuego o por cualquier otro medio violento en contra de las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se aumentará hasta en 15 años prisión y hasta ocho mil días multa. de La pena se aumentará hasta en 20 años de prisión y hasta 10 mil días multa para el caso en que las conductas antes referidas afecten un Área Natural Protegida”, refiere la reforma.

Se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y de 687 a seis mil 878 días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

La diputada Eva María Vázquez (PAN) celebró la reforma y exigió que se aplique a los funcionarios de Pemex que ocultaron por más de un mes el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

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“Me parece excelente esta reforma, de verdad lo digo, me parece correcto aumentar las penas para quien contamine ríos, mares y suelos, me parece justo sancionar a quienes mientan en reportes ambientales, dicho lo anterior, entonces, la pregunta sería ¿cuántos años le tocan a los responsables de Pemex, por los derrames? ¿Cuántos por las fugas que se minimizan? ¿Cuántos por el silencio mientras el daño avanza? ¿Cuántos por poner la producción por encima de la protección ambiental? Estamos cansados de que al ciudadano común se le exija todo, mientras al poder se le perdona todo”, dijo en tribuna.

La diputada Isidra de la luz Rivas (PT) comentó que es fundamental que las multas se impongan en días multa, porque los delitos ambientales no son infracciones administrativas ordinarias, sino actos que lesionan bienes colectivos de altísimo valor.

“Las sanciones actuales para quienes dañan el entorno ecológico, no siempre son las proporcionales al impacto de sus acciones, por ello en muchos casos resultan insuficientes para disuadir conductas que generan enormes costos ambientales y sociales, es urgente y resulta indispensable establecer con claridad, firmeza, multas efectivas para quienes cometan delitos contra el medio ambiente, pero no se trata solamente de sanciones, sino de diseñarlas correctamente”, expresó.

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En su turno, la diputada María Luisa Mendoza (PVEM) dijo que según estimaciones internacionales, los costos asociados al deterioro ambiental representan el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Se estima que en México, cada año se pierden más de 150 mil hectáreas de bosques por tala ilegal, el cambio de uso de suelo, asimismo, el 90% de aguas residuales en México, se descargan sin tratamiento adecuado, y alrededor del 70% de los ríos y cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación”, detalló.

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dft