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Chilpancingo.- El en un presunto asalto la tarde de este jueves en el centro de este .

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3 de la tarde, cuando caminaba por la calle 5 de Mayo, en el , cuando fue detenido por un hombre que le quitó su teléfono celular, dinero y luego lo atacó con una navaja.

El hombre atacó con la navaja al reportero en los brazos y piernas, luego huyó.

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El atacante fue descrito como un hombre de 30 años de edad aproximadamente y de complexión delgada.

Magaña de Jesús es corresponsal del periódico El Sur de Guerrero y de la estación oficial Radio y Televisión de Guerrero.

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JACL/cr

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