Chilpancingo.- El reportero Francisco Magaña de Jesús fue atacado a navajazos en un presunto asalto la tarde de este jueves en el centro de este municipio de Atoyac, en la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3 de la tarde, cuando Magaña de Jesús caminaba por la calle 5 de Mayo, en el centro de Atoyac, cuando fue detenido por un hombre que le quitó su teléfono celular, dinero y luego lo atacó con una navaja.

El hombre atacó con la navaja al reportero en los brazos y piernas, luego huyó.

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El atacante fue descrito como un hombre de 30 años de edad aproximadamente y de complexión delgada.

Magaña de Jesús es corresponsal del periódico El Sur de Guerrero y de la estación oficial Radio y Televisión de Guerrero.

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JACL/cr